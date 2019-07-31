İyi ki doğdun Harry Potter!

Temmuz Harry Potter hayranları için özel bir ay. 31 Temmuz serinin yaratıcısı J.K.Rowling ve Harry Potter’ın doğum günü. Harry Potter ve Hogwarts’ın büyülü dünyasıyla bundan 22 yıl önce tanıştık. 1997 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabıyla başlayan bu serüven aradan geçen yıllarda 70 dile çevrildi; her serisi filme dönüştürülen devasa bir endüstri yarattı. J.K.Rowling’in Manchester’dan Londra’ya yaptığı bir tren yolculuğu sırasında aklına düşen Harry Potter fikri yıllar içinde gerçeğe dönüştü. Harry Potter hayranı milyonlarca kişi de dünyanın dört bir köşesinden “potterhead”ler tam adıyla Harry James Potter ile bu büyülü dünyada türlü maceralara atıldılar. 11. yaş gününde esrarengiz bir mektup sayesinde büyücü olduğunu öğrenen ve davet edildiği Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda okurları ve sinema severlere unutulmaz serüvenler yaşatan Harry Potter, öyle görünüyor ki hem edebiyat dünyasının hem de sinema ve seyahat endüstrisinin ışığı hiç sönmeyen karakterlerinden biri olacak.