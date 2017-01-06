James Joyce'un klasikleşmiş eserlerinden Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi''nin ilk baskısının üzerinden tam 100 yıl geçti. Edebiyat profesörleri ve bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekip eserin yüzüncü yaşını kutlamak üzere kolları sıvadı ve ortaya romanın kahramanı Stephen Dedalus'un Dublin'deki yolculuğunu takip edebileceğimiz bir yol haritası çıkardılar. Harita Joyce hayranları için edebi bir keşif gezisi yapma ve James Joyce ile Stephen Dedalus'un Dublin'lerini karşılaştırma imkanı yaratıyor.

Proje bununla da yetinmiyor üstelik. Game of Thrones dizisininden de tanıdığımız aktör Barry McGovern ve kendisi gibi aktör oğlu Sam McGovern Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi''nin yeni bir sesli kitap versiyonu için mikrofon başına geçtiler ve Stephen Dedalus'un farklı yaş dönemlerindeki halini seslendirdiler. Üstelik bu sesli kitaba proje için açılan bir web sitesinden ücretsiz olarak ulaşmak da mümkün!

(Barry ve Sam McGovern)

Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi için hazırlanan haritaya Google Maps üzerinden ulaşmak mümkün.

Haritaya ulaşmak için tıklayınız.

Sesli kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: The Guardian