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    06-08-2019

						
Kadıköy'de Sahaf Festivali

						

							
							

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Kadıköy’ün ilk uluslararası festivali  KADFEST kapsamında 22-27 Ağustos tarihleri arasında Kadıköy Sahaf Festivali gerçekleşecek. 22-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kadıköy Lisesi ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bahçesinde gerçekleşecek festivale 40 sahaf katılacak. Festivalde Avusturya’nın ünlü Kunst Karikatür Müzesi yöneticisi Gottfried Gusenbauer, gazeteci ve çizgi roman uzmanı Didier Pasamonik, kartpostal koleksiyoncusu Sarkis Karamanuk ile Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed gibi sanatçılar da yer alacak. Bunun yanında festivalde ikinci el kitapseverler ve koleksiyoncular için mezatlar düzenlenecek. 
						

						

						
						
												

							
							

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“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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