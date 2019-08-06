Kadıköy'de Sahaf Festivali

Kadıköy’ün ilk uluslararası festivali KADFEST kapsamında 22-27 Ağustos tarihleri arasında Kadıköy Sahaf Festivali gerçekleşecek. 22-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kadıköy Lisesi ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bahçesinde gerçekleşecek festivale 40 sahaf katılacak. Festivalde Avusturya’nın ünlü Kunst Karikatür Müzesi yöneticisi Gottfried Gusenbauer, gazeteci ve çizgi roman uzmanı Didier Pasamonik, kartpostal koleksiyoncusu Sarkis Karamanuk ile Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed gibi sanatçılar da yer alacak. Bunun yanında festivalde ikinci el kitapseverler ve koleksiyoncular için mezatlar düzenlenecek.