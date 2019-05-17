Kadir Has Üniversitesi’nin İstanbul Ansiklopedisi Atölyeleri

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Araştırma Ekibi’nin Mart-Mayıs aylarında SALT Beyoğlu’nda düzenlediği İstasyon atölyelerinde, Reşad Ekrem Koçu’nun 30 yılını verdiği ansiklopedi yakından incelendi. Tarih, mimarlık, sosyoloji, grafik tasarım, tiyatro ve sinema gibi alanlardan yararlanan yürütücüler ve katılımcılar, haritadan performansa yayın etrafında kurgulanan yeni üretimler gerçekleştirdi. Veri analiz, dijital-analog görselleştirme, haritalama teknikleri, illüstrasyon, metin, kolaj ve video gibi yöntemlerle içerik analiz edilirken ulaşılan yeni bilgiler temelinde çeşitli maddeler yeniden yorumlandı. Atölyelerin odaklandığı konular ve sonuçları, 25 Mayıs’ta 15.00-17.00 saatlerinde SALT Beyoğlu’nda üç oturumlu bir panelde değerlendirme ve tartışmaya açılacak.
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