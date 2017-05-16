Karanlığın Sol Eli televizyon dizisi oluyor!

Son günlerde edebiyat eserlerini televizyon ekranlarında görmeye epey alıştık. Ama şimdilerde öyle bir edebiyat uyarlaması söz konusu ki heyecanlanmamak elde değil! Ursula K. Le Guin'in Karanlığın Sol Eli romanı televizyona uyarlanıyor!

Critical Content adlı firma romanın televizyon uyarlaması haklarını bizzat Le Guin'in kendisiyle yaptıkları bir anlaşma ile elde ettiler. Le Guin ayrıca romanın televizyona uyarlanması sürecinde aktif olarak rol alacak ve dizinin yapımcılarından biri olacak.

Prodüksiyonunu Andrew Marcus ve Ray Ricord'ın gerçekleştireceği dizi projesinin senaryosunu kimin jaleme alacağı ise henüz belirsiz. Ancak bu uyarlamanın, Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü adlı romanından uyarlanan The Handmaid's Tale'e benzer bir biçimde, seyirciden yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.

Dünyamıza çok benzeyen, ancak sürekli kutup iklimi yaşanan Kış adlı bir gezegende geçen Karanlığın Sol Eli, Türkiye'de Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanıyor.

Kaynak: Variety