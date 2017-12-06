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    06-12-2017

						
Kitap görünümlü, dergi içerikli...

						

							
							

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Mart 2007’de ilk sayısını Blue Jean dergisinin eki olarak yayımlayan, o günden bugüne bir dönem ek, bir dönemse Blue Jean’den ayrı, bağımsız bir dergi olarak hayatını sürdüren Headbang dergisi, son sayısını Ağustos 2016’da yayımlamıştı.
 
 
Headbang, yaklaşık bir buçuk yıllık bir aranın ardından bu kez kitap formatıyla okuyucunun karşısına çıkıyor. Bu formatı ilk kez Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan Headbang, tamamı kuşe kağıda basılı 160 sayfadan oluşuyor.  
 
Headbang’in kitap görünümlü dergi içerikli bu ilk sayısında Metallica, Iron Maiden, Athena, The Offspring, Judas Priest, Ghost, Ramones, AC/DC ve benzeri birçok grup hakkında yazılara yer verilmiş.
 
(Ayrıntılı bilgi için: headbang.com.tr)
						

						

						
						
												

							
							

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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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