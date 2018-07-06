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    06-07-2018

						
Kütüphaneden çıkan "zehirli" kitaplar

						

							
							

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Umberto Eco'nun romanı Gülün Adı'ndaki  "ölümcül" kitabı hatırlar mısınız? 14. yüzyıl İtalya'sında, bir manastırda geçen romanda "cinai" öykünün önemli unsurlarından biridir bu zehirli kitap. Peki hakikaten de kütüphane rafları arasında yıllarca bekleyen zehirli kitaplar var mı?
 
Gülün Adı filminden
 
Geçtiğimiz günlerde Danimarka'daki bir üniversite kütüphanesinde bulunan üç kitap, eski kitapların da bir zehirleme yolu olabileceğini hatırlattı bizlere! Kütüphanedeki nadir eserler bölümünde bulunan, 16. ve 17. yüzyıldan kalma kitapların üzerinde insan sağlığını tehlikeye atacak miktarda arsenik bulundu.
 
"Paris Yeşili" adlı söz konusu arsenik çeşidinin günümüzde ölümcül tehlike taşıdığı bilinmekle birlikte, birkaç yüzyıl önce, bu maddeler kitapları ciltlemek, daha dayanıklı kılmak gibi amaçlarla kullanılıyordu. Hatta empresyonist ressamlar eserlerinde bu maddeye yer veriyorlardı.
 
 
 
 
1870'lerde ABD'li bir doktorun çabalarıyla arsenik maddesinin belli dozlarda ne denli tehlikeli olabileceği bilinci yerleşti ve kitapları dayanıklı kılmak adına uygulanan bu tür pratikler son buldu. Ancak tehlike tümüyle geçmiş değil; kütüphanelerin nadir eserler bölümünde çalışırken eldivenlerimizi unutmamamız gerektiği kulağımıza küpe olsun!
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Conversation 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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