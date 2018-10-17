Man Booker ilk kez bir Kuzey İrlandalı yazarın oldu

İngilizce edebiyatın en prestijli ödüllerinden Man Booker'ı kazanan isim 16 Ekim gecesi açıklandı. Milkman adlı romanıyla ödüle layık görülen Anna Burns, yaklaşık 50 bin pound para ödülünün sahibi olurken, pek çok otoriteyi şaşırtmayı başardı.

Hayli deneysel bir üsluba sahip olduğu belirtilen roman 18 yaşındaki bir genç kadın karakterin bakış açısından anlatılıyor The Guardian'ın haberine göre, Man Booker jürisi başkanı Kwame Anthony Appiah, seçici kuruldaki hiç kimsenin daha önce Milkman'e benzer bir metin okumadığını dile getirerek, romanın dilinin özgün niteliğine vurgu yaptı.

56 yaşındaki Anna Burns böylelikle bu ödülü kazanan ilk Kuzey İrlanda vatandaşı olma unvanını da kazandı.

Burns'ün romanı, finale kalan diğer beş kitabın arasından sıyrılarak ödülü kucakladı. Bu yıl "Man Booker kısa listesi"ne seçilen diğer romanlar şöyleydi:

Esi Edugyan (Kanada) - Washington Black

Daisy Johnson (Birleşik Krallık) - Everything Under

Rachel Kushner (ABD) - The Mars Room

Richard Powers (ABD) - The Overstory