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    26-10-2016

						
Man Booker Ödülü'nün kazananı belli oldu

						

							
							

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Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Man Booker Ödülü'nün kazananı belli oldu.  The Sellout adlı kitabıyla ödülü kazanan Paul Beatty aynı zamanda Man Booker Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı yazar olma ünvanını da elde etti. Yazar Paul Beatty kitabının anlaşılması güç bir kitap olduğunu kabul etse de bu yılki jürinin de başkanı olan tarihçi Amanda Foreman bunun kötü bir şey olmadığı görüşünde. "Kurgu konforlu bir şey olmamalı," diyor Foreman. "Gerçek nadiren göze güzel görünür."
 
 
Paul Beatty ödülü alırken duygularını şu şekilde ifade etti: "Konuyu dramatik hale getirip yazının hayatımı kurtardığı gibi laflar etmek istemiyorum. Ama yazı bana bir hayat verdi." Beatty'nin The Sellout'un öncesinde yazdığı üç romanı ve iki şiir kitabı da bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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