Man Booker yeni sponsorunu arıyor!

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Man Booker, Man Grubu’nun sponsorluktan çekilmesiyle yeni bir dönemin eşiğinde. Neredeyse 20 yıldır sponsor olan ve başlangıçta yalnızca İrlanda ve İngiliz milletler Topluluğu vatandaşlarına verilen ödülün uluslararası hale gelmesini sağlayan Man Grubu’n bu kararı niçin aldığı üzerine pek çok yorum yapılırken firma yetkilileri ödül için ayrılan bütçenin endüstri çalışmalarında kullanılacağını belirtiyorlar. Yola Booker olarak çıkan Man Grubu’nun sponsorluğuyla Man Booker olarak saygın bir yer edinen ödülün sorumluluğu Booker Ödülü Vakfı’nda. Vakıf yeni sponsor arayışlarını sürdürürken, yeni sponsorla birlikte ödülün eski haline döneceği, İrlanda ve İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerle sınırlandırılacağı konuşuluyor.