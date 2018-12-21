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    21-12-2018

						
Mehmet Akif Ersoy'un Vefat Ettiği Ev Müze Oluyor

						

							
							

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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı'nın dördüncü katındaki daire, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Mehmet Akif Ersoy Müze Evi"ne dönüştürülmek üzere kamulaştırdı.

 
Mehmet Akif Ersoy, 16 Haziran 1936'da 10 yıl kaldığı Mısır'dan İstanbul'da dönüşünde Mısır Apartmanı'nda Abbas Halim Paşa'ya ait bir daireye yerleştirildi. Mısır'dan hasta ve yorgun olarak dönen Ersoy, hayatını kaybettiği 27 Aralık 1936'ya kadar apartmanın dördüncü katındaki dairede kaldı.

 
Ersoy'un ölümünden sonra daire, Ziraat Bankası'na geçti. Tekstil ihracatçısı İlkut Uras, Ziraat Bankası ihalesi ile Mehmet Akif Ersoy'un Mısır dönüşü kullandığı bu daireyi satın aldı ve restore etti. İlkut Uras'ın ofisi olarak kullandığı daire, milli şairin mirasına sahip çıkma adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürmek amacıyla kamulaştırıldı. Daire, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Mehmet Akif Ersoy Müze Evi" olarak ziyaretçilerine kapılarını açacak.
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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