Mehmet Akif Ersoy'un Vefat Ettiği Ev Müze Oluyor

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesind
36’ıncı TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti”nin Kırgızistan'ın Oş şehri olmasına karar verildi.
Hak Bir Gönül Verdi Bana başlıklı etkinlikte, mutasavvıf ve şair Yunus Emre’nin hayatından ve eserlerinden ilhamla Yunusça bir gönülle hazırlanmış ilahiler ile başlanılan gece, iki musikişinas insanın bestelerinin seslendirilmesi ile devam edecektir.
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