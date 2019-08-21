Melih Cevdet Anday ödülleri bu yıl roman dalında verildi

Her yıl ayrı dalda verilen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu sene roman türünde verildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede Barış İnce’nin "Sarsıntı" ve Neslihan Önderoğlu’nun “Yeryüzü Yorgunları" adlı eserleri bu yılki ödülü paylaştılar. Ödüller 24 Ağustos'ta Melih Cevdet Anday Anma günleri kapsamında Ören'de düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Tören sonrası Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin ikilisi şiir ve müzik dinletisi ile sahne alacak.