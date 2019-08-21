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    21-08-2019

						
Melih Cevdet Anday ödülleri bu yıl roman dalında verildi 

						

							
							

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Her yıl ayrı dalda verilen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu sene roman türünde verildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede Barış İnce’nin "Sarsıntı" ve Neslihan Önderoğlu’nun “Yeryüzü Yorgunları" adlı eserleri bu yılki ödülü paylaştılar. Ödüller 24 Ağustos'ta Melih Cevdet Anday Anma günleri kapsamında Ören'de düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Tören sonrası Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin ikilisi şiir ve müzik dinletisi ile sahne alacak. 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Melih Cevdet Anday ödülleri bu yıl roman dalında verildi 

					

				

				
				

					
OKUYAY Platformu Çizgi ve Sahaf Günleri’nde 

					

				

				
				

					
Kafka'nın kayıp elyazmaları Kudüs'te bulundu 

					

				

								
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Çocukken, Karadeniz’in insana sanki bir asır sürecek kadar uzun gelen ve kesilmeden yağan yağmurlarını izler, can sıkıntısından kurtulmak için kitaplara kaçardım. Yağmur yağdıkça, üzerime hikâyeler de yağardı aslında. Sahi, neye, neyimize yarardı hikâyeler.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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