Merakla beklenen James Baldwin uyarlamasının fragmanı yayınlandı

Barry Jenkins ismini, Oscar tarihinin en ilginç gecelerinden birinde, büyük ödülün yanlış anons edildiği bir akşamın sonunda, büyük bir sürpriz yaparak En İyi Film Oscar'ını kucakladığı o unutulmaz anlardan hatırlarsınız. Jenkins'in çıkış yaptığı film Ay Işığı (Moonlight, 2016), Amerikalı siyah bir gencin hayatından üç bölüm sunarken, aslında pek çok Afrikalı Amerikalının hayatına dokunan bir öykü anlatıyordu.

Edebiyata düşkünlüğüyle de bilinen Jenkins, merakla beklenen yeni projesinde, siyah Amerikalılar için büyük bir önem taşıyan James Baldwin'den ilham alıyor bu kez.

Baldwin'in If Beale Street Could Talk adlı romanından uyarlanan filmden ilk fragman, yazarın doğum günü olan 2 Ağustos'ta paylaşıldı.

Baldwin'in romanı If Beale Street Could Talk, 19 yaşındaki Tish ve onun aşık olduğu Tonny'yi merkeze alırken, ABD'de siyahların maruz kaldığı haksızlıkları arka planına yerleştiriyordu.

Fragmanıyla bile heyecan yaratan filmden bir kare Ay Işığı'na benzer bir üslubu olduğu gözlenen film, 16 Eylül'de başlayacak Toronto Film Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.