Metallica’nın serüveni çocuk kitabı oluyor

Metallica’nın kuruluşundan bugüne kadarki tüm serüveni illüstrasyonlar ve eğlenceli geri dönüşlerle anlatılacak bir çocuk kitabında bir araya geliyor. 26 Kasım’da yayınlanacak, aynı zamanda online üzerinden de ulaşılabilecek kitabın ismi “the ABCs of Metallica.” Kitapta alfabenin her bir harfi grubun garajda çalıştıkları dönemden grubun en iyi şarkılarının yer aldığı Master of Puppets’e kadar gelen eğlenceli hikâyelere ışık tutacak. Kitabın ortak yazar koltuğunda Howie Abrams otururken, çizimler ise Michael ‘Kaves’ McLeer’den olacak. Kitabın satışından elde edilen gelirin büyük bir kısmının iş gücü eğitimi, açlıkla mücadele ve diğer kritik yerel hizmetleri destekleyerek sürdürülebilir topluluklar yaratma üzerine çalışan ‘All Within My Hands Foundation’a bağışlanacağı açıklandı.