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    08-08-2017

						
Mültecileri evlerinde gibi hissettiren kütüphane

						

							
							

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Mülteciliğin ne denli zorlu bir durum olduğu herkesin malumu. Fakat mültecilerin ihtiyaçları yalnızca barınma ve gıda ile bitmiyor. Savaşın ve anayurdunu terk etmenin yarattığı duygusal yaraları kapatmak bir hayli zor. Yunanistan'daki mülteci kamplarında gerçekleştirdikleri gönüllü çalışmalar Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff'a mülteciler için gıda ve barınma yardımından daha fazlasını yapmaları gerektiğini hissettirmiş. Zorunlu olarak göç etmiş insanlara kendilerini iyi hissettirecek bir alan yaratma fikri ise tekerler üzerinde yükselen bir kütüphane inşa etmeye itmiş bu iki genç kadını.
 
 
 
Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff'un eski bir minibüsten dönüştürdükleri kütüphanede birçok dilde 1300 adet kitabın yanı sıra internet erişimi sağlayan bilgisayarlar da bulunuyor. Haftada ortalama 115 konuğu ağırlayan bu mobil kütüphaneden hayata geçtiği Kasım ayından bu yana 904 kitap ödünç alınmş. "Bu esnada kaybolan pek çok kitabımız da oldu," diyor  Esther ten Zijthoff. "Kaçınılmaz olarak kayboluyorlar. Kimi zaman da, özellikle dil eğitimi kitaplarında, kitapları almalarına izin veriyoruz ve talep etmeleri halinde kitapların bir kopyasını veriyoruz."
 
 
 
Ziyaretçiler isterlerse minibüsün içinde ya da minibüsün dışında bulunan banklarda vakit geçirme imkanına da sahipler. "Selanik'teki dondurucu soğuklar sırasında minibüs kimi zaman çadırlardan daha sıcak oluyordu ve insanlar sadece ısınmak için bile geliyorlardı," diyor Esther ten Zijthoff. Minibüsün kamp alanına girmesine izin verilmediği durumlarda Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff minibüsü kampın hemen dışına park ederek hizmet veriyorlar. Bu mobil kütüphanenin varlığından en çok memnun olanlar ise çocuklar. Zor şartlar altında büyüyen mülteci çocuklar bu kütüphanenin onlara kendilerini evlerinde hissettirdiğini söylüyorlar. Kütüphanenin en ilginç misafirlerinden biri ise Suriyeli bir ekonomi profesörü olmuş. Kendisi mobil kütüphanenin sağladığı imkanlarından faydalanarak çalışmaları İngilizceye çevirmiş.
 
Projeyi hayata geçiren Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff bununla yetinmeyeceklerini ve mobil kütüphaneleri sadece Yunanistan genelinde değil, başka ülkelerde de yaygınlaştıracak gönüllü kişi ve kuruluşlar aradıklarını da ekliyor.
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 

						

						

						
						
												

							
							

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