Murat Daltaban'ın yönettiği Ionesco uyarlaması "Gergedanlar"a 4 ödül

DOT’taki çalışmalarıyla tanıdığımız Murat Daltaban’ın yönetmenliğini üstlendiği Eugène Ionesco uyarlaması oyun Gergedanlar (Rhinoceros) İskoçya'dan dört ödülle döndü.



İlk olarak Edinburgh International Festival kapsamında seyirciyle buluşan oyun, Britanya'nın tiyatro alanındaki önemli yarışmalarından “Critics' Awards for Theatre in Scotland”da yedi dalda adaydı.

Dün gece düzenlenen törende Murat Daltaban En İyi Yönetmen ödülünü alırken, Robert Jack En İyi Erkek Oyuncu seçildi. En İyi Yapım ödülünün yanı sıra En İyi Müzik ve Ses ödülü (Oğuz Kaplangı) de Gergedanlar’ın oldu.



Ionesco’nun Avrupa’da faşizmin ve Nazilerin yükselişini anlatan klasik yapıtı, Zinnie Harris

tarafından yorumlanarak, günümüzün siyasi ortamına da seslenen bir boyut kazanıyor ve konformizmin tehlikelerine vurgu yapıyor.

Kaynak: BBC