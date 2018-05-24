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    24-05-2018

						
Nebula Ödülleri açıklandı

						

							
							

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Fantazya ve bilimkurgu camiasının en önemli ödülllerinden Nebula’nın sahipleri belli oldu. 2017 yılında yayımlanan yapıtların değerlendirilmeye alındığı yarışmada, yılın en iyi romanı ödülü N.K. Jemisin’in oldu.

İki yıldır Hugo ödüllerinde zaferi kimseye bırakmayan Jemisin, Kırık Diyar Üçlemesi’nin son kitabı The Stone Sky’la Nebula’nın da sahibi oldu. Üçlemenin ilk kitabı Beşinci Mevsim DEX yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmıştı.
 
 
Nebula Ödülleri’nde gecenin dikkat çeken bir diğer kazananı, novella dalında All Systems Red ile Martha Wells olurken, Kapan (Get Out) filmiyle En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ını kazanan Jordan Peele de Ray Bradbury Ödülü'nün sahibi oldu.

Törene damga vuran isimlerden biri de Ursula Le Guin’di. Ocak ayında kaybettiğimiz usta yazar ödül gecesi konuşmalarla anılırken,  üzerinde “Teşekkürler Ursula” yazan rozetler dağıtıldı.
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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