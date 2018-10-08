Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri açıklandı

Necip Fazıl Kısakürek anısına her yıl sanat, fikir ve edebiyat dünyasından isimlere takdim edilen ve 2014 yılından bu yana Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı.



Seçici kurul Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun'dan oluşuyordu.



Değerlendirme neticesinde 7 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Necip Fazıl Şiir Ödülü'nün, şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan Arif Ay'a; Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'nün ise yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul'a verilmesi kararlaştırıldı.



Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar nedeniyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne, Prof. Dr. Muhammed Harb ise öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.



Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü iki isim arasında paylaştırıldı: Yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesi gerekçesiyle Yasemin Karahüseyin; dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleri gerekçesiyle de Fatih Baha Aydın ödülü almaya hak kazandı. Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan Prof. Dr. Nevzad Atlığ ise Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı