Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” törenle sahiplerini buluyor.
Star gazetesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl beşincisi düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.
21 Aralık 2018 Cuma günü saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek ödül gecesine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.
Beşir Ayvazoğlu, Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2018 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle: Şiir ödülü; Arif Ay, hikâye-roman ödülü; Aykut Ertuğrul, fikir-araştırma ödülü; Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, ilk eserler ödülü; Yasemin Karahüseyin ve Fatih Baha Aydın, uluslararası kültür sanat ödülü; Prof. Dr. Muhammed Harb, saygı ödülü; Prof. Dr. Nevzat Atlığ.
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