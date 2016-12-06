Nobel'de Bob Dylan'ın yerine Patti Smith

Bu yılın en sansasyonel edebiyat olaylarından biri de kuşkusuz Bob Dylan'ın Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasıydı. Komite'nin açıklamasının ardından önce Bob Dylan'ın uzun süre sessizliğini koruması, sonra da yoğun programı nedeniyle ödül törenine katılmayacağını bildirmesiyle konu yılan hikayesine dönmüştü. Fakat bugünlerde sorun çözülmüş gibi görünüyor. Zira Patti Smith, Bob Dylan'ın yerine Nobel Edebiyat Ödülü Töreni'ne katılacağını ve törende Dylan'ın A Hard Rain's A-Gonna Fall isimli şarkısını seslendireceğini duyurdu. Bob Dylan'ın ödül konuşması ise komite üyelerinden Horace Engdahl tarafından okunacak. Ödül töreni 10 Aralık cumartesi...
Kaynak: LA Times
Görsel: Aslı Yazan
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