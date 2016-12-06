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    06-12-2016

						
Nobel'de Bob Dylan'ın yerine Patti Smith

						

							
							

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Bu yılın en sansasyonel edebiyat olaylarından biri de kuşkusuz Bob Dylan'ın Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasıydı. Komite'nin açıklamasının ardından önce Bob Dylan'ın uzun süre sessizliğini koruması, sonra da yoğun programı nedeniyle ödül törenine katılmayacağını bildirmesiyle konu yılan hikayesine dönmüştü. Fakat bugünlerde sorun çözülmüş gibi görünüyor. Zira Patti Smith, Bob Dylan'ın yerine Nobel Edebiyat Ödülü Töreni'ne katılacağını ve törende Dylan'ın A Hard Rain's A-Gonna Fall isimli şarkısını seslendireceğini duyurdu. Bob Dylan'ın ödül konuşması ise komite üyelerinden Horace Engdahl tarafından okunacak. Ödül töreni 10 Aralık cumartesi...
 
 
 
 
 
 
Kaynak: LA Times
 
Görsel: Aslı Yazan
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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