Düşünce ve kuram dergisi Notlar'ın 10’uncu sayısı çıktı. Dergi böylelikle üçüncü yılını da tamamlamış oldu. Murat Erol'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı dergide, gençler ve tecrübeli isimler düşüncenin imkânlarını zorlamaya devam ediyor.





Notlar'ın bu sayısında Serhat Belen "Kelamcıların Suçu Ne: Gazzâlî Ne Demek İstedi?", Sait Mermer ise "Asâyı Yere Bırakmak" yazısıyla İslam düşünce geleneği bağlamındaki tartışma ve düşünceleri ele alıyor. Anıl İbrahim Bakırcı "21. Yüzyılda ‘Türk Siyasetname’ Geleneği (Giriş)", Kenan Arpacıoğlu "Bıçağın İki Yüzü: Göç Ve Diaspora" ve Hayati Özgür "Bir Fikir Adamı Olarak İdris Küçükömer ve İktisadi Görüşleri" yazılarıyla siyaset biliminin meselelerini tartışıp okurun gündemine taşıdılar. Özgür Taburoğlu "Yürümenin Felsefesi ve Yavaşlık" başlıklı acil okunasın bir yazıya imza attı.





Bu yazılarla birlikte birçok önemli yazının da yer aldığı Notlar bayilerde.