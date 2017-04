NW Londra'nın uyarlaması BAFTA'ya aday

Zadie Smith'in NW Londra adlı romanından uyarlanan televizyon dizisi İngiliz Akademisi Televizyon Ödülleri'ne (BAFTA) iki dalda aday gösterildi.

BBC2 kanalı ve Mammoth Screen adlı yapım şirketinin ortaklığıyla hayata geçirilen dizinin başrol oyuncusu Nikki Amuka-Bird "en iyi kadın oyuncu" dalında aday gösterilirken yapım da "en iyi dizi" dalında aday gösterildi.

Dizinin yapımcılığını üstlenen Mammoth Screen adlı yapım şirketi aynı zamanda Agatha Christie Productions Limited ve BBC1 ortaklığıyla hayata geçirdikleri ve Agatha Christie'nin eserinden uyarlanan The Witness for the Prosecution adlı mini diziyle de bir adaylık kazandı.

Mammoth Screen şimdilerde China Miéville'in The City & The City romanını BBC2 için televizyona uyarlıyor, şirketin bu yıl için planladığı bir diğer çalışma ise Malorie Blackman’ın Noughts & Crosses adlı romanının uyarlaması.

BAFTA ödülleri 14 Mayıs'ta sahiplerini bulacak.

Kaynak: The Bookseller