Odysseia destanının bilinen en eski kaydı bulunmuş olabilir!

Yunanistan'da bulunan Olympia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık üç yıl süren kazılarda, hem arkeologları hem de edebiyat tarihçilerini ilgilendiren bir kil tablet keşfedildi. BBC'nin haberine göre, tabletin üzerine kazılı olan 13 satır, Homeros'un destanı Odysseia'ya ait.

Yunanistan Kültür Bakanı, eğer tabletin, tahmin edildiği üzere MÖ 3. yüzyıla ait olduğu kanıtlanabilirse, Odysseia'ya dair en eski kaydın bulunmuş olduğunu vurguladı.

Olympia Antik Kenti



Sözlü geleneğin bir parçası olarak ortaya çıkan ve edebiyat tarihinin en önemli metinlerinden biri olma özelliğini koruyan bu epik şiir, onu bestelediği düşünülen Yunan ozan Homeros'a atfediliyor.

Alman ve Yunan arkeologların bulduğu 13 satırlık tablet, Odysseia'nın 14. rapsodisinden bir bölüme ait.

Reuters haber ajansının bulunan tablete dair elde ettiği görüntü

