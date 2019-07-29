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    29-07-2019

						
Polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul’a özel öykü yarışması  

						

							
							

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Türkiye’nin tek polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul, beşinci yılına özel bir öykü yarışması düzenliyor. Gençlerin ilgisini polisiye edebiyatına çekmek amacıyla düzenlenen “Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”na 30 yaş ve altı gençler katılabilecek. Pera Palace Hotel’in DenizBank işbirliği ve Storytel desteğiyle bu yıl 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin teması Alfred Hitchcock. Dünya ünlü yönetmen Hitchcock, Pera Palace’dan yolu geçen ünlü isimlerden biriydi. Yönetmen otelde konakladığı sürede Orient Bar’da sık sık vakit geçirirdi. Otelde günümüzde Alfred Hitchcock adını taşıyan bir süit de bulunuyor. “Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”nın ödu¨l to¨reni, Pera Palace Hotel’de du¨zenlenecek Kara Hafta İstanbul açılış töreni kapsamında 21 Kasım Perşembe akşamı gerc¸ekles¸ecek. Polisiye edebiyat ve yayıncılık du¨nyasının bir araya gelecegˆi to¨rende genç yazarlar o¨du¨llerini usta polisiye yazarlarının elinden alacak, Türkiye ve dünyadan yazar ve yayıncılarla tanıs¸ma fırsatı bulacak. Yarışmada ödüllendirilecek dokuz öykü, Vapur Kitap Yayınları tarafından kitaplaştırılarak polisiye okurlarının beğenisine sunulacak. Seçici kurulunda Ahmet Ümit, Algan Sezgintüredi, Elçin Poyrazlar, Ayşe Erbulak ve  Adnan Özer gibi edebiyatımızın önemli isimlerinin bulunduğu yarışmada başvuru için son tarih 1 Eylül 2019. blackweekistanbul.com 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul’a özel öykü yarışması  

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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