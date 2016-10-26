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    26-10-2016

						
Pulbiber Dergi artık internette

						

							
							

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Mylos Yayın Grubu tarafından Ekim 2015’te ilk sayısıyla okur karşısına çıkan ve Eylül 2016’daki 12.sayısıyla son matbu sayısını yayımlayan Pulbiber Dergi, bir süre sonra bir kültür sanat portalıyla döneceğini duyurmuştu.

John Lennon ve “Sadece Hayal Et” temalı 12.sayının ardından web sitesi PulbiberDergi.com yayın hayatına 24 Ekim Pazartesi itibariyle başladı.
 
 
Pulbiber Dergi kadrosundan yazarlarla birlikte birçok yeni isimin katıldığı web sitesi kadrosunun büyümeye devam edeceğini ifade eden Pulbiber Dergi, “Kültür Sanat Hayat” başlığı altında güncel kültür sanat haberlerinin yanı sıra gündem, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik, resim, gastro-seyahat gibi birçok alanda eleştiri, inceleme ve söyleşilere de yer verecek.
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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