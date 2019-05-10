Işığın ve gölgelerin ressamı, baskı ustası Rembrandt 350’nci ölüm yıldönümünde anılıyor. Bu vesileyle Amsterdam’daki Rijksmuseum’da 10 Haziran’a dek görülebilecek bir sergi açıldı. Dünyadaki en geniş Rembrandt koleksiyonuna sahip müzede gerçekleştirilen “Tüm Rembrandtlar” sergisinde sanatçının 22 tablosu, 60 çizimi ve 300 özgün baskısının yanı sıra daha önce sergilenmemiş eserleri de yer alıyor. “Rembrandt: Life of a Rebel” (Bir Asinin Hayatı) isimli biyografi kitabının eşlik ettiği bu ana sergi, sanatçının yıllar içindeki evrimini gözler önüne seriyor.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği 35. Genç Günler, 9 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde başlıyor. 35.
Graf von Faber-Castell, Bentley’nin 100. yıldönümüne özel tasarladığı koleksiyonla ile kalem tutkunlarıyla buluşuyor.
Yeni yorum gönder