Işığın ve gölgelerin ressamı, baskı ustası Rembrandt 350’nci ölüm yıldönümünde anılıyor. Bu vesileyle Amsterdam’daki Rijksmuseum’da 10 Haziran’a dek görülebilecek bir sergi açıldı. Dünyadaki en geniş Rembrandt koleksiyonuna sahip müzede gerçekleştirilen “Tüm Rembrandtlar” sergisinde sanatçının 22 tablosu, 60 çizimi ve 300 özgün baskısının yanı sıra daha önce sergilenmemiş eserleri de yer alıyor. “Rembrandt: Life of a Rebel” (Bir Asinin Hayatı) isimli biyografi kitabının eşlik ettiği bu ana sergi, sanatçının yıllar içindeki evrimini gözler önüne seriyor.