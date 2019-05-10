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    10-05-2019

						
Rembrandt 350. ölüm yıldönümünde anılıyor 

						

							
							

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Işığın ve gölgelerin ressamı, baskı ustası Rembrandt 350’nci ölüm yıldönümünde anılıyor. Bu vesileyle Amsterdam’daki Rijksmuseum’da 10 Haziran’a dek görülebilecek bir sergi açıldı. Dünyadaki en geniş Rembrandt koleksiyonuna sahip müzede gerçekleştirilen “Tüm Rembrandtlar” sergisinde sanatçının 22 tablosu, 60 çizimi ve 300 özgün baskısının yanı sıra daha önce sergilenmemiş eserleri de yer alıyor. “Rembrandt: Life of a Rebel” (Bir Asinin Hayatı) isimli biyografi kitabının eşlik ettiği bu ana sergi, sanatçının yıllar içindeki evrimini gözler önüne seriyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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