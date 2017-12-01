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    01-12-2017

						
SabitFikir 2017'nin öne çıkan 50 romanını seçti!

						

							
							

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E-postalar, telefon konuşmaları ve bir süre sonra yapboza dönen tablo çalışmaları sonucunda (yorgun ve) gururluyuz. İşte 2017 yılının "öne çıkan" 50 romanı!

Söz konusu liste, bu yıl içinde basılan binlerce roman arasından hangilerinin öne çıktığını (hakkında en çok konuştuğumuz/tartıştığımız romanları kapsayan bir ifade olarak “öne çıkan”) göstermek için hazırlandı. Edebiyatın içinde nefes alan bir ekip olarak, edebiyatın numaralanıp sıralanamayacağını, dışarda kalanın içeridekinden pek çok açıdan “daha iyi” olabileceğini; içeride olanın bile hakkaniyetle değerlendirilemeyeceğini ve hatta belki de, dışarıda kalan o bir tanecik romanın gelecek yüzyıllara damgasını vuracak yegane yapıt olma olasılığını barındırdığının farkındayız elbette.
 
Amacımız, aslında bu yıla dair bir bellek oluşturma çabası... Şu anda bilgilerimiz taze olduğu için kolaylıkla toparlayabiliyoruz kafamızda. Ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra, "o yıl hangi romanlar dikkatimizi çekmişti"nin cevabını kolaylıkla vermek mümkün olmuyor; edebiyat dünyasına ne kadar yakın olursak olalım... 2012 yılında hangi romanlardan söz etmiştik örneğin, neler heyecan yaratmıştı? Benzer bir soruyu birkaç yıl sonra 2017 için sorduğumuzda, işte bu listeye kısaca bir göz atmak bile, en azından genel bir çerçeve çizmemize imkân tanıyacaktır diye düşünüyoruz.

 
Çeviri romanların ağırlığı
 
Yılın öne çıkan romanlarını belirlemede 7. yılımız. Geriye dönüp baktığımızda, ilk iki yılın listesinde telif romanlar ile çeviri romanların neredeyse eşit sayıda yer aldıklarını görmüştük. Sonraki yılların listelerinde ise, özellikle ilk sıralarda yerli romanların bir ağırlığı vardı. Bu yılın listesinde ise, genele baktığımızda yerli ve çeviri romanların sayısında yine bir denge var gibi görünmekle birlikte; bu sefer, listenin ilk sıralarında çeviri romanlar ağırlıkta.
 
Listenin kapsama alanı

Geçen yıllarda da çokça konuşulan isimlerden Karl Ove Knausgaard, Kavgam serisinden iki romanıyla birden bu yılın listesinde yine yer alıyor. Görüşlerine başvurduğumuz isimlerin önemli bir kısmının önerdiği Andrey Platonov’un Çukur romanını ise, listenin kapsama alanı yalnızca bu yıl içinde ilk defa yayımlanmış romanlar olduğu için dahil edemedik. (Yıl içinde Metis’ten, her ne kadar farklı çeviriyle yayımlanmış olsa da, Çukur romanı daha önce 2008’de Turkuvaz’dan çıkmıştı.)
 
Son bir not: 1 Kasım 2016 ile 1 Kasım 2017 tarihleri arasında yayımlanmış 50 romanı, 68 isim belirledi. Herkes kendi 10 kitabını önerdi ve ortaklıklar üzerinden, ortaya bu liste çıktı. Yani seçicilerin her biri, tüm listeden sorumlu değil. Hatta belki de, bir seçicinin hiç mi hiç beğenmediği bir kitap bu listeye en tepeden girmiş olabilir. Ne ki, bu bizim gözümüzde, kaçınılması gereken bir durum değil.


 
 
 
 
1. Yeraltı Demiryolu -Colson Whitehead - Siren Yay. - Çev. Begüm Kovulmaz  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

2. 4 3 2 1 - Paul Auster - Can Yay. - Çev. Seçkin Selvi  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

3. Taksitle Ölüm  -  Louis-Ferdinand Céline - YKY - Çev. Simla Ongan  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

4. Buradayım - Jonathan Safran Foer - Siren Yay. - Çev. Begüm Kovulmaz  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

5. Vejetaryen - Han Kang - April Yay. - Çev. Göksel Türközü  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
6. Arafta - George Saunders - Delidolu Yay. - Çev. Niran Elçi 

7. Anlatış - Ursula K. Le Guin - İthaki Yay. - Çev. Kemal Baran Özbek (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

8. Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor - Hüseyin Kıran - Sel Yay.  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

9. Uyku Sersemi - Hakan Bıçakcı - İletişim Yay.  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

10. Montano Hastalığı - Enrique Vila-Matas - Jaguar Kitap - Çev. Seda Ersavcı  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

11. Uyku Krallığı - Kerem Eksen - Everest Yay.

12. 22:04- Ben Lerner - YKY - Çev. Hakan Toker  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

13. Dişlerimin Hikâyesi - Valeria Luiselli - Siren Yay. - Çev. Seda Ersavcı  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

14. Öyle Güzel Bir Yer Ki - Murat Gülsoy -Can Yay.
 
15. Sona Ermek  - Selim İleri - Everest Yay.
 
16. Yaşam Suyu - Clarice Lispector - Monokl - Çev. Başak Bingöl
 
17. Biz Hep Şatoda Yaşadık - Shirley Jackson - Siren Yay. - Çev. Berrak Göçer  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

18. Mutlak Mutluluk Bakanlığı - Arundhati Roy - Can Yay. - Çev. Suat Ertüzün

19. Balık Boğulması - Bora Abdo - Doğan Kitap  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
20. Kan ve Gül - Alper Canıgüz - April Yay.  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
21. Gerçek Hayat - Oylum Yılmaz - İletişim Yay.
 
22. Hadi, Yarın Görüşürüz - William Maxwell - Jaguar Kitap - Çev. Çiğdem Erkal İpek 
 
23. Mevsim Yas - Mehtap Ceyran - Sel Yay.
 
24. Kirliydi Kar - Georges Simenon - Everest Yay. - Çev. Ümit Moran Altan

 
25. Sibop - Başar Başarır - Can Yay.  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
 
26. Hüznün Fiziği  - Georgi Gospodinov - Metis Yay. - Çev. Hasine Şen Karadeniz  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

 
27. Altın Köşk Tapınağı  - Yukio Mişima - Can Yay. - Çev. Ali Volkan Erdemir

 
28. Kıymetli Şeylerin Tanzimi  - Sezen Ünlüönen - İletişim Yay.
 
 
29. YerKuşAğı - Deniz Gezgin - Sel Yay.  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
 
30. Meteliksiz Âşıklar  - Zaven Biberyan - Aras Yay. - Çev. Natali Bağdat

 
31. Kabuk - Zeynep Kaçar - Sel Yay.
 
32. Dokunmadan - Nermin Yıldırım - Hep Kitap
 
 
33. Gölgesinde - Irmak Zileli - Everest Yay.  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
  
34. Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın - Juniçiro Tanizaki - Jaguar Kitap - Çev. Sinan Ceylan  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
35. Kanguru Defteri - Kōbō Abe - Monokl - Çev. Aydın Özbek

 
36. Karanlıkta Dans - Karl Ove Knausgaard - Monokl - Çev. Ebru Tüzel  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

 
37. Bütün Bir Ömür - Robert Seethaler - Timaş Yay. - Çev. Feza Şişman

 
38. Kapalıçarşı  - Fuat Sevimay - Hep Kitap
 
 
39. Mektupların Romanı - Mihail Şişkin - Jaguar Kitap - Çev. Erdem Erinç  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

 
40. Çocukluk Adası - Karl Ove Knausgaard - Monokl - Çev. Haydar Şahin  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

 
41. Fındık Kabuğu - Ian McEwan - YKY - Çev. İlknur Özdemir  (Hakkındaki yazı için tıklayın!)

 
42. Ağaçtaki Kız  - Şebnem İşigüzel - Can Yay. (Hakkındaki yazı için tıklayın!)
 
 
43. Saten Ada - Tom McCarthy - Notos Kitap - Çev. Esra Birkan

44. Başlangıç  - Dan Brown - Altın Kitaplar - Çev. Petek Demir İncek

 
45. Yanlış Tercihler Mahallesi - Mario Levi - Everest Yay.
 
 
46. Hayal-i Celâl - Recaizade Mehmet Celâl - KÜY
 
 
47. Aşkımı Öldürdüm - Belkıs Sami Boyar - KÜY 
 
 
48. Mösyö Pain - Roberto Bolaño - Can Yay. - Çev. Seda Ersavcı

 
49. Süreyya - Nil Sakman - YKY
 
50. 7 korku  - Selvedin Avdić - Dedalus - Çev. Öznur Özkaya

 
 
Kimlerin görüşlerine başvurduk?

A. Ömer Türkeş, Abbas  Bozkurt, Abdullah Altınay, Abdullah Ezik, Adalet Çavdar, Ahmet Ergenç,  Ali Bulunmaz, Alican Saygı Ortanca, Armağan Ekici, Arzu Erol, Asuman  Kafaoğlu-Büke, Aydın Baran Gürpınar, Bâki Ayhan T., Behlül Dündar,  Berrak Göçer, Burcu Bayer, Bülent Usta, Can Semercioğlu, Cem Tunçer,  Ceren Yücel, Ceyhan Usanmaz, Çınla Akdere, Darmin Hadzibegoviç, Didem  Ardalı Büyükarman, Ece Çavuşlu, Ece Karaağaç, Egem Atik, Eray Ak, Esin  Hamamcı, Faruk Duman, Fatih Altuğ, Gökçe Gündüç, Halil Türkden, Hikmet  Hükümenoğlu, Irmak Şahinoğlu, İpek Bozkaya, İpek Şoran, Jale Özata  Dirlikyapan, Kahraman Çayırlı, Kıvanç Koçak, Kitap Ağacı Kitap Kulübü,  Levent Cantek, M. Rasim Emirosmanoğlu, Mehmet Erkurt, Mehmet Fatih Uslu,  Mehmet Said Aydın, Melisa Kesmez, Meltem Gürle, Mert Tanaydın, Mustafa  Çevikdoğan, Müge Karahan, Nilay Kaya, Oğuz Eren, Onat Bahadır, Özge  Uysal, Seçil Epik, Seda Ateş, Seda Ersavcı, Selahattin Özpalabıyıklar,  Seval Şahin, Tuğçe Isıyel, Tuğçe Özdeniz, Tuncay Birkan, Uğur Erden,  Volkan Çelebi, Yılmaz Şener, Zeynep Şen, Zeynep Uysal.
 
 
 
 
Görsel: Onur Aşkın
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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