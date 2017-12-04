Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    04-12-2017

						
SabitFikir'in aralık sayısı çıktı: Kitap en güzel hediye; ama...

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 8

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Yeni yıl yaklaşırken, kitap kurtları için hediye seçenekleri de heyecan verici görünüyor; kitap şeklinde lambalar, aforizmalı kalemler, üzerine klasik metinlerden bölümler işlenmiş giysiler, defterler, ajandalar... Tüm bu seçeneklerin içinde yine de kitap, bir kitap kurdunu en çok heyecanlandıran hediye olmayı sürdürüyor elbette. Fakat artık kapasitesinin sınırlarını zorlayan kütüphanelerde yeni kitaplara yer açmak için bazı kitaplardan da vazgeçmek gerekiyor haliyle. Ya da hediye olarak aynı kitaplar gelmişse, bu kitapları nasıl değerlendirebiliriz?

SabitFikir’in Aralık 2017 tarihli 82. sayısında Gökçe Gündüç; online çözümlerden kütüphane bağışlarına, sahaflardan geri dönüşüme dek kitapların yeniden değerlendirilme süreçlerini ele alıyor. “Yeni yıla girmeye sayılı günler kalmışken, gelin, birlikte bir bakalım. Üstelik ister istemez iki yönlü bir yol haritası bu: Birilerinin kitaplarını vermek için başvurduğu yerler, diğerlerinin kitap edinmek için başvuracağı yerler olacak aynı zamanda.”


SabitFikir orta sayfalarının vazgeçilmezi KararsızOkur infografiği de, her zamanki gibi kapak konusunu destekliyor. Murat Can Aşlak’ın hazırladığı ve Onur Atay’ın resimlediği KararsızOkur, bu sayıda, yılbaşını yeni kararlar almak için bir bahane olarak görüyor. Söyleşi sayfalarında bu ayki konuğumuz ise Türkiye’de geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan ve görevi kitapları paramparça eden korkunç bir makineyi kullanmak olan bir adamı merkeze alan 6.27 Treni romanının yazarı Jean-Paul Didierlaurent.
 
Güncel meseleler ve güvenilir kitap eleştirileri için…

Güncel sayfalarında Zeynep Şen, geleceğin “yapay zekalı” yazarlarının peşine düşerken; ÇizgiRoman sayfalarında ise Levent Cantek, okurlarını binlerce yıl geriye, Buzul Çağı’na götürüyor.

Dünyadan sayfalarında Mert Tanaydın, romanlarıyla tanıdığımız yazarların inceleme türündeki eserlerini masaya yatırırken; BirKlasik sayfalarında A. Ömer Türkeş, geçtiğimiz günlerde beyazperdede de karşımıza çıkan Doğu Ekspresi’nde Cinayet’i inceliyor.  Seval Şahin, DündenYarına bölümünde Reşad Ekrem Koçu rehberliğinde iki mucizevi yazarı; Ahmed Rasim ve Ahmed Refik’i ele alıyor.
 
 
 
SabitFikir’in bu sayısında ayrıca David Slazay, Helen Macdonald, Robert Seethaler, Gertrude Stein, Dennis Lehane, Elizabeth Strout, Selçuk Altun, Giorgio Bassani, Georges Simenon, Murat Gülsoy, Hasan Ali Toptaş ve Hakan Bıçakcı’nın eserlerini güvenilir eleştirmenler Can Semercioğlu, Seda Ateş, Tuğçe Isıyel, Yılmaz Şener, Kahraman Çayırlı, Özge Uysal, Yankı Enki, Ali Bulunmaz, Çınla Akdere, Melisa Kesmez, Burcu Bayer ve Müge Karahan yorumluyor.
 
Özel Kütüphaneler bölümünde ise bu ay, Yapı Kredi Yayınları’nın yenilenen binasında yerini alan Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’ni ziyaret ediyoruz.
 
SabitFikir'in kapak illüstrasyonu Ece Zeber’e ait. Ancak çizimler bununla sınırlı değil; iç sayfalarda dikkatli gözler, çok sayıda yetenekli ve genç çizerle de karşılaşıyor.


2017’nin “öne çıkan” 50 romanı
 
SabitFikir’in Aralık sayısı, aynı zamanda artık gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz “yılın öne çıkan 50 romanı” listesini de yayımladığımız sayı. Yetmişe yakın ismin katkılarıyla bu yıl yedincisini hazırladığımız bu listenin de, ardında yatan bellek oluşturma amacına katkıda bulunacağını umuyoruz. 2011 yılından bu yana ortaya çıkan diğer listelere de internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editörden
 
Ceyhan Usanmaz
 
Yeni yıl yeni kitaplar demek hiç kuşkusuz. Belki de uzun zamandır çevrilmesini beklediğimiz o kitabı 2018 içinde Türkçede görebileceğiz nihayet ya da nicedir yeni bir roman yazsa diye beklediğimiz o ismin yeni romanını okuyabileceğiz sonunda. Sürpriz ilk kitaplarla, yeni isimlerle de karşılacağız hiç kuşkusuz.... Yeni yıl, evet bu anlamda yeni kitaplar demek, ama, yeni yıl hediyesi olarak gelecek her kitap bizim için her zaman yeni kitap olmayabilir! (Bir kitapsever olarak tanındınız artık, yeni yıl hediyesi elbette kitap gelecektir; o elektronik eşyaları, mücevherleri vb unutun!)
 
(Yazının tamamını okumak için tıklayın.)
 
Dosya yazısından
 
Gökçe Gündüç
 
Bir insana beğeneceği bir hediye vermek zordur; eğer onu çok iyi tanımıyorsanız, almak istediklerinden bahsederken onu dikkatle dinlemediyseniz ya da üzeri hafif kapalı (veya tamamen açık) biçimde sipariş vermediyse hediye seçerken işin içine sizin zevkleriniz de girecektir çünkü. Sizin beğendiğiniz bir şeyi o da beğensin, sizi biraz daha iyi tanısın istiyorsanız, hediyeyi onu hafifçe dürtmek için bir fırsat olarak değerlendirmeniz de mümkündür ve bir tercihtir tabii. Ama yola ortak paydaları çoğaltmak için çıkmadıysanız, bazılarına doğuştan bahşedilen hediye seçme sanatından da nasibinizi almadıysanız bir noktada hediye klişelerine yönelmeniz kaçınılmazdır. Ve herkes bilir ki, kitap bu klişelerden biridir ve muhatabının kitap okumayı sevip sevmediğine bakılmaksızın gönül rahatlığıyla alınır. Peki ya, karşı taraf bir kitap kurduysa?
 
(...)
 
Söyleşiden
 
Jean-Paul Didierlaurent

Sonuçta geri dönüştürülen sadece materyal. Aynı şey, sonsuza dek yok olan metinler için geçerli değil. Zerstor’un yuttuğu kitaplar, kağıt hamuruna dönüşüyor, yeni kitaplar haline gelecek olan bakir bir hamura. Bu yeni kitaplar da sonunda kendilerini makinenin dişleri arasında bulabilir. İmhanın ve yeniden doğuşun bitimsizce devam ettiği bu döngüde son derece üzücü bir şey var. Yaşadığımız tüketim toplumunda okunmayan kitap, ölü kitaptır. Bu yüzden ortadan kalkması mı gerekir?
 
 
 
 
Görseller: Ece Zeber, Ahmet İltaş, Onur Aşkın
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Elena Ferrante'den yeni bir kitap mı geliyor?

						
Özellikle Napoli Romanları olarak adlandırılan dörtlemesiyle tanınan Elena Ferrante'nin gerçekte kim olduğu son yılların en büyük edebi gizemlerinden biri olmayı başarmış ve uzun süre konuşulmuştu.

						
					

					

					

										

					

						
Ninatta 2 Aralık'ta Süreyya Operası'nda 

						
Ahmet Ümit'in Ninatta'nın Bileziği adlı romanından sahneye uyarlanan Ninatta operası, 2 Aralık Cumartesi gecesi Kadıköy Süreyya Operası'nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
SabitFikir 2017'nin öne çıkan 50 romanını seçti!

						
E-postalar, telefon konuşmaları ve bir süre sonra yapboza dönen tablo çalışmaları sonucunda (yorgun ve) gururluyuz. İşte 2017 yılının "öne çıkan" 50 romanı!

						
					

					

					

										

					

						
İş Sanat'ta İstanbul şiirleri

						
İş Sanat düzenlediği dinletilere bu kez İstanbul'u konu ediyor ve usta şairlerin İstanbul'a dair şiirlerini bir araya getiriyor. "Aşk ve Hüzündür İstanbul" başlığını taşıyan dinletide Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Can  Yücel, Nâzım Hikmet, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Melih  Cevdet Anday gibi kalemlerin İstanbul’a dair şiirleri bir araya getiriliyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Elena Ferrante'den yeni bir kitap mı geliyor?

					

				

				
				

					
Ninatta 2 Aralık'ta Süreyya Operası'nda 

					

				

				
				

					
İş Sanat'ta İstanbul şiirleri

					

				

								
				

					
En çok okuyan il Ankara

					

				

								
				

					
TBD bilimkurgu öykü yarışması sonuçlandı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
İrem Çağıl ile söyleşi:

“Bize sunulan şey ‘iyi’ olmayınca ‘iyi olanı’ bizim arayıp bulmamız gerekiyor.” 

Ece KARAAĞAÇ


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Şarj aletine dönüşen kitaplar
						
					
					
				

																

						2 - Sanatçı devletten medet umar mı?
						
					
					
				

																

						3 - Editörden: Tehlike, güzeldir
						
					
					
				

																

						4 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						5 - Şairler Eskişehir'de buluşuyor
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap