Sevgi Soysal anısına öykü ödülü

Bursa Nilüfer Belediyesi 2013 yılında Sabahattin Ali anısına başlattığı "Yılın Yazarı" başlıklı öykü ödüllerini bu sene Sevgi Soysal ile devam ettiriyor. Genç öykücüleri yazmaya teşvik eden yarışma geçtiğimiz yıllarda Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi isimleri de anmıştı.

Dileyen herkesin, daha önce yayımlanmamış iki öyküsünü göndererek başvurabileceği yarışmanın şartnamesine belediyenin web sitesinden ulaşmak mümkün.

Sevgi Soysal'ın adını taşıyan ödülde jürinin büyük oranda kadınlardan oluştuğu hemen göze çarpıyor. Seçici kurulda Müge İplikçi, Seval Şahin, Figen Şakacı ve Şafak Pala ile birlikte Nahit Kayabaşı da yer alıyor.

Büyük ödülü 3.000 TL olan yarışmaya 18 Haziran-24 Ağustos tarihleri arasında başvurmak mümkün.