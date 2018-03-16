Shakespeare ve klasik müzik

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de düzenlenen, artık gelenekselleşmiş klasik müzik konserleri, bahar döneminde “Shakespeare ve Müzik” başlıklı bir etkinliğe sahne olacak. Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinlerarası kolaj yöntemiyle hazırlanan “Shakespeare Perisi” adlı program 21 Mart Çarşamba günü 19:30’da dinleyicilerle buluşacak.
Tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem, İzmir Barok Topluluğu’nun üyeleri olarak tanınan soprano Linet Şaul, viola da gamba sanatçısı Bülent Oral ile birlikte, Rönesans udu ve barok gitarla Diego Leveric’in de katılacağı etkinlikte, Shakespeare’in dizeleri Elizabeth dönemine ait enstrümanlarla seslendirilecek.
Ayrıntılı bilgi için: (212) 359 66 48 // klasikmuzik@boun.edu.tr
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