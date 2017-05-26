Sylvia Plath'in iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı

Ünlü şair Sylvia Plath'ın bugüne dek duyulmamış iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı. Yeni bir çalışma için şairin arşivinde taramalar yapan akademisyenler, bu iki şiiri şaire ait eski bir defterin arkasında bulunan bir karbon kağıdı üzerinde buldular. 50 yıldır keşfedilmeyi bekleyen şiirler Plath'ın kendisi gibi şair olan eski kocası Ted Hughes'la ilişkisine dair hayalkırıklıklarını da içeriyor.

Arşivin içinde karbon kağıdını keşfeden Peter K. Steinberg şiirlerin "daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı" olduğunu söyledi ve kendisinini son 40 yıl içinde bu dökümanlara ulaşan ilk kişi olabileceğini belirtti. Steinberg Photoshop programı sayesinde şiirleri deşifre etmeyi başardı. Şiirlerin Sylvia Plath ve Ted Hughes'un ilişkisinin ilk yıllarında kaleme alındığı ve Plath'in sanat hayatının erken dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: The Guardian