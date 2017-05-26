Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    26-05-2017

						
Sylvia Plath'in iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 10

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Ünlü şair Sylvia Plath'ın bugüne dek  duyulmamış iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı. Yeni bir çalışma için şairin arşivinde taramalar yapan akademisyenler, bu iki şiiri şaire ait eski bir defterin arkasında bulunan bir karbon kağıdı üzerinde buldular. 50 yıldır keşfedilmeyi bekleyen şiirler Plath'ın kendisi gibi şair olan eski kocası Ted Hughes'la ilişkisine dair hayalkırıklıklarını da içeriyor. 
 
 
 
Arşivin içinde karbon kağıdını keşfeden Peter K. Steinberg şiirlerin "daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı" olduğunu söyledi ve kendisinini son 40 yıl içinde bu dökümanlara ulaşan ilk kişi olabileceğini belirtti. Steinberg Photoshop programı sayesinde şiirleri deşifre etmeyi başardı. Şiirlerin Sylvia Plath ve Ted Hughes'un ilişkisinin ilk yıllarında kaleme alındığı ve Plath'in sanat hayatının erken dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
İthaki Akademi'de yaz söyleşileri başlıyor

						
İthaki Akademi yaz boyunca sürdüreceği söyleşilerle okurları ve yazarları bir araya getirecek. Söyleşi dizisi 3 Haziran Cumartesi günü Yalçın Tosun ile başlayacak ve 10 Haziran'da Pelin Buzluk, 17 Haziran'da ise Özlem Ertan ve Mehmet Güreli ile devam edecek. Söyleşiler yaz boyu her cumartesi saat 15:00'te, yeni bir ismin katılımıyla sürecek.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
CerModern'de sezonun son konuğu Attila Şenkon 

						
Ankara'da CerModern tarafından düzenlenen CerEdebiyat söyleşilerinin bu sezonki  son konuğu Attila Şenkon. Attila Şenkon aynı zamanda 5 yıldır aralıksız  devam eden CerEdebiyat söyleşilerinin 39. konuğu olacak.
 

						
					

					

					

										

					

						
Folio Ödülü'nün kazananı belli oldu

						
Kısa listesi geçtiğimiz Nisan ayında açıklanan Folio Ödülü'nün kazananı belli oldu. Bu yıl kurgu dışı kitapların da kurgu kitaplar kadar kendine yer bulduğu listeden ödülü kucaklayan isim The Return adlı anı kitabıyla Hisham Matar oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Nebula Ödülleri sahiplerini buldu

						
Fantastik kurgu ve bilimkurgu türünde eserlere verilen en önemli ödüllerden biri olan Nebula Ödülleri yeni sahiplerini buldu.
 
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
İthaki Akademi'de yaz söyleşileri başlıyor

					

				

				
				

					
Sylvia Plath'in iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı

					

				

				
				

					
CerModern'de sezonun son konuğu Attila Şenkon 

					

				

								
				

					
Folio Ödülü'nün kazananı belli oldu

					

				

								
				

					
Nebula Ödülleri sahiplerini buldu

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Emre Yavuz ve Sinan Ural ile söyleşi:

“İşin sırrı çizgi romanda ya da figürde değil, biriktirme tutkusunda.”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Sylvia Plath'in iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı
						
					
					
				

																

						2 - Yazarlar ve televizyon dizileri
						
					
					
				

																

						3 - Öykü okumak için 6 geçerli sebep
						
					
					
				

																

						4 - Korkutucu dolunaylar sürdükçe
						
					
					
				

																

						5 - Haruki Murakami hakkında az bilinen 15 detay
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap