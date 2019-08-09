Tanpınar ve Sait Faik’in iç dünyasına yolculuk

Selim İleri’nin “çağdaş hikâyeciliğin ‘gizli’ büyük ustası” olarak tanımladığı Fikret Ürgüp, aynı anda pek çok farklı kimliğe sahip bir hikâyeci; hikâyeciliğinin yanı sıra psikiyatr, iç hastalıkları uzmanı ve ressam. Everest Yayınları Bütün Eserleri serisinin ikinci kitabı olarak usta hikâyecinin Cevapsız Kalan Telgraf kitabını yayımlandı. Ürgüp, kitabında Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a ilişkin görüşlerini, anılarını, kişisel ve edebiyat dünyasına dair sırlarını anlatıyor.
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