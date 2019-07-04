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    04-07-2019

						
Tolkien filmi 5 Temmuz’da vizyona giriyor

						

							
							

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Fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden büyük yazar J.R.R.Tolkien’in kendi adını taşıyan biyografisi Tolkien 5 Temmuz’da vizyona giriyor. Yönetmenliğini Dome Karukoski’nin üstlendiği Tolkien’in Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi üçlemesini nasıl yazdığı, Orta Dünya’yı yaratma süreci, ilham kaynakları, eşi Edith Bratt’la olan romantik ilişkisi işleniyor. Başrollerinde Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris'in yer aldığı film, izleyenleri yazarın hayal dünyasını şekillendiren yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
						

						

						
						
												

							
							

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“Usta” Kosova’da seyirciyle buluştu 

					

				

				
				

					
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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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