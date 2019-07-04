Tolkien filmi 5 Temmuz’da vizyona giriyor

Fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden büyük yazar J.R.R.Tolkien’in kendi adını taşıyan biyografisi Tolkien 5 Temmuz’da vizyona giriyor. Yönetmenliğini Dome Karukoski’nin üstlendiği Tolkien’in Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi üçlemesini nasıl yazdığı, Orta Dünya’yı yaratma süreci, ilham kaynakları, eşi Edith Bratt’la olan romantik ilişkisi işleniyor. Başrollerinde Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris'in yer aldığı film, izleyenleri yazarın hayal dünyasını şekillendiren yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Yeni yorum gönder