Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    09-03-2018

						
Tomris Uyar’ı konuşmak

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 13

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Edebiyatımızın en büyük öykücülerinden Tomris Uyar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Yapı Kredi Kültür Sanat işbirliğinde düzenlenen bir etkinlikte anılacak. "Aramızdan Ayrılışının 15. Yılında Tomris Uyar - Edebiyat Konuşmaları" başlıklı söyleşide Fatih Altuğ, Handan İnci, Figen Şakacı ve Murat Yalçın gibi edebiyat dünyamızın önemli isimleri usta öykücünün yapıtlarını tartışacak.
 


12 Mart Pazartesi 18.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da düzenlenecek etkinlik ücretsiz ve herkese açık.
 
 
 
 
SabitFikir arşivinden ek okuma:
 
A'dan Z'ye Tomris Uyar
 

						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Elif Batuman’ın romanı Women’s Prize için yarışacak

						
1996 yılından bu yana, dünyanın her yanında kadın yazarlar tarafından yazılmış İngilizce kurgu metinleri değerlendirmeye alan Women’s Prize, bu seneki ödüller için uzun listesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde duyurdu. 

						
					

					

					

										

					

						
Perşembe Söyleşileri: Korku Edebiyatı ve Tuhaf Korku Hikayeleri

						
Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nin düzenlediği “Perşembe Söyleşileri” Yurdagül Şahin’le devam ediyor. “Korku Edebiyatı ve Tuhaf Korku Hikayeleri” başlıklı söyleşide Yurdagül Şahin’in öykü kitabı “Av”dan yola çıkarak, türün gündelik hayatın içindeki tekinsizi bulma potansiyeli konuşulacak.


						
					

					

					

										

					

						
Hakan Günday’ın kaleminden yeni bir web dizisi

						
BluTV ve PuhuTV gibi dijital platformların giderek hayatımızda daha çok yer kaplamaya başladığını söyleyebiliriz. Televizyon yapımlarındaki tektipleşme ve kısıtlamaları aşmak için pek çok yaratıcı isim projelerini bu platformlara taşımaya başladı.

						
					

					

					

										

					

						
SabitFikir'in mart sayısı çıktı: Edebiyatta taşra ve kent

						
Maksim Gorki 150 yaşında! 28 Mart 1868'de Nijniy Novgorod'da dünyaya gelen Gorki, Türkiye’de özellikle Ana adlı romanıyla popüler oldu ve sevildi. Gorki’nin eserleri Türkiye’de okunmaya başladığında, nüfus, şehirlerden çok köylerdeydi; bugünse tam tersi bir durum söz konusu.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Tomris Uyar’ı konuşmak

					

				

				
				

					
Elif Batuman’ın romanı Women’s Prize için yarışacak

					

				

				
				

					
Perşembe Söyleşileri: Korku Edebiyatı ve Tuhaf Korku Hikayeleri

					

				

								
				

					
Hakan Günday’ın kaleminden yeni bir web dizisi

					

				

								
				

					
Bram Stoker Ödülleri açıklandı!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Türkiye giderek üzücü bir habere dönüşüyor
						
					
					
				

																

						3 - Gölgelerin hikayesi
						
					
					
				

																

						4 - İngiltere'nin ruhunda bir çentik
						
					
					
				

																

						5 - Zulmün elinde asi olmayana hayat da yoktur!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap