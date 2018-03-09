Tomris Uyar’ı konuşmak

Edebiyatımızın en büyük öykücülerinden Tomris Uyar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Yapı Kredi Kültür Sanat işbirliğinde düzenlenen bir etkinlikte anılacak. "Aramızdan Ayrılışının 15. Yılında Tomris Uyar - Edebiyat Konuşmaları" başlıklı söyleşide Fatih Altuğ, Handan İnci, Figen Şakacı ve Murat Yalçın gibi edebiyat dünyamızın önemli isimleri usta öykücünün yapıtlarını tartışacak.
12 Mart Pazartesi 18.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da düzenlenecek etkinlik ücretsiz ve herkese açık.
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