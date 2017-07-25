Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gelenekselleşen bilimkurgu öykü yarışmasını bu yıl on dokuzuncu kez düzenliyor. Başvuru süreci 15 Eylül'e kadar sürecek olan yarışma bilimkurgu türünde eserleri bekliyor.

18 yıldır aralıksız düzenlenen “TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması” bu yıl belirli bir temayla sınırlandırılmıyor ve katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilimkurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor.

En fazla iki bin sözcükten oluşması istenen öykülerde, Türkçe olması, bilim kurgusal ögelerle hazırlanması ve daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve özgün olması aranan şartlar arasında. Yarışmanın bu yılki jürisinde ise Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Kadir Yiğit Us, Murat Başekim, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Ümit Dağcı, Asiye Bendon, Cem Kılıçarslan, Özgür Tacer ve Nuray Başar bulunuyor.

Sonuçların 22 Kasım 2017 tarihinde açıklanacağı yarışmada jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.

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