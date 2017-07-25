Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    25-07-2017

						
Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 5

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gelenekselleşen bilimkurgu öykü yarışmasını bu yıl on dokuzuncu kez düzenliyor. Başvuru süreci 15 Eylül'e kadar sürecek olan yarışma bilimkurgu türünde eserleri bekliyor.
 
18 yıldır aralıksız düzenlenen “TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması” bu yıl belirli bir temayla sınırlandırılmıyor ve katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilimkurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor.
 
 
 
En fazla iki bin sözcükten oluşması istenen öykülerde, Türkçe olması, bilim kurgusal ögelerle hazırlanması ve daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve özgün olması aranan şartlar arasında. Yarışmanın bu yılki jürisinde ise Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Kadir Yiğit Us, Murat Başekim, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Ümit Dağcı, Asiye Bendon, Cem Kılıçarslan, Özgür Tacer ve Nuray Başar bulunuyor.
 
Sonuçların 22 Kasım 2017 tarihinde açıklanacağı yarışmada jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Anthony Bourdain'den korkunç yemek hikayeleri

						
New York'ta bulunan Brasserie Les Halles'ın baş şefi, televizyoncu ve yazar Anthony Bourdain, bu kez sadece yemek düşkünlerine değil, korku türü hayranlarına da seslenmeye hazırlanıyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Harry Potter'ın iki yeni kitabı yolda

						
Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk yayımlanışının yirminci yılında serinin yayıncısı Bloomsbury iki yeni Harry Potter kitabının yolda olduğunu duyurdu.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Dünyadaki ilk Jane Austen heykeli

						
Jane Austen, ölümünün 200. yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere merkezli bu etkinliklerin en sonuncusu, dünyadaki ilk Jane Austen heykelinin, yazarın doğum yeri olan Basingstoke, Steventon'da yükselmesi oldu. Heykelin açılışı dün, yazarın ölüm yıldönümü olan 18 Temmuz'da gerçekleştirilen bir törenle açıldı.
 

						
					

					

					

										

					

						
Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kuruldu

						
Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, polisiye yazarlarının tek çatı altında toplanmasını sağlamak, polisiye yazarları arasında iletişim kurulmasına ve polisiye alanında nitelikli eserlerin üretilmesi için paylaşımlarda bulunulması için zemin oluşturmak için bir araya gelen yazarlar tarafından kuruldu.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması

					

				

				
				

					
Anthony Bourdain'den korkunç yemek hikayeleri

					

				

				
				

					
Harry Potter'ın iki yeni kitabı yolda

					

				

								
				

					
Dünyadaki ilk Jane Austen heykeli

					

				

								
				

					
Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kuruldu

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Ahmet Faruk Kayral ile söyleşi:

"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."

Ece KARAAĞAÇ
 
 
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Odak Yazar // Bora Abdo
						
					
					
				

																

						2 - Müzik // Müzik tarihinin “çizgili” hali
						
					
					
				

																

						3 - Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması
						
					
					
				

																

						4 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						5 - Bir yazarın psiko-edebi portresi 
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap