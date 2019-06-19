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    19-06-2019

						
Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz’da başlıyor

						

							
							

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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen opera festivali bu yıl 10 yaşında. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek İstanbul Opera Festivali’ne bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu da katılıyor. Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2 ve 3 Temmuz’da sahneleyeceği “Turandot” operasıyla başlayacak. Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde, onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak Ahmet Adnan Saygun’un bestesi “Yunus Emre Oratoryosu” 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirilecek.

Rusya Rüzgarı
 
Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin yer alacağı, 13 ve 14 Temmuz’da düzenlenecek “Bolşoy Solistleri Gala Konseri”nde, zengin repertuvarla sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak. Konserde, alanlarında uluslararası birçok ödülün sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzosoprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky, sevilen ve bilinen ünlü operalardan arya ile düetler seslendirecek. Seslendirilecek operalar arasında Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman’ın Masalları, Turandot ve La Traviata yer alıyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz’da başlıyor

					

				

				
				

					
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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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