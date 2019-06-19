Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz’da başlıyor

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen opera festivali bu yıl 10 yaşında. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek İstanbul Opera Festivali’ne bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu da katılıyor. Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2 ve 3 Temmuz’da sahneleyeceği “Turandot” operasıyla başlayacak. Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde, onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak Ahmet Adnan Saygun’un bestesi “Yunus Emre Oratoryosu” 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirilecek.





Rusya Rüzgarı

Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin yer alacağı, 13 ve 14 Temmuz’da düzenlenecek “Bolşoy Solistleri Gala Konseri”nde, zengin repertuvarla sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak. Konserde, alanlarında uluslararası birçok ödülün sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzosoprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky, sevilen ve bilinen ünlü operalardan arya ile düetler seslendirecek. Seslendirilecek operalar arasında Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman’ın Masalları, Turandot ve La Traviata yer alıyor.