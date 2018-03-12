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    12-03-2018

						
Uluslararası Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı

						

							
							

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2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı.
 
Geçtiğimiz yıl Vejetaryen adlı romanıyla Man Booker ödülü kazanan Han Kang'ın yanı sıra, Avrupa edebiyatının önemli isimlerinden Jenny Erpenbeck, Virginie Despentes ve Olga Tokarczu'nun İngilizceye çevirilen yeni romanları da listede kendine yer buldu.
 
Uzun listeye kalmayı başaran 13 kitap Lisa Appignanesi OBE, Michael Hofmann, Hari Kunzru, Tim Martin ve Helen Oyeyemi'den oluşan jüri tarafından 108 başvuru arasından seçildi. İşte Uluslararası Man Booker Ödülü uzun listesi:
 
 
The 7th Function of Language - Laurent Binet (Fransa), Çevirmen: Sam Taylor

The Impostor - Javier Cercas (İspanya), Çevirmen: Frank Wynne

Vernon Subutex 1 - Virginie Despentes (Fransa), Çevirmen: Frank Wynne

Go, Went, Gone - Jenny Erpenbeck (Almanya), Çevirmen: Susan Bernofsky

The White Book  - Han Kang (Güney Kore), Çevirmen: Deborah Smith

Die, My Love  - Ariana Harwicz (Arjantin), Çevirmenler: Sarah Moses & Carolina Orloff

The World Goes On - László Krasznahorkai (Macaristan), Çevirmenler:  John Batki, Ottilie Mulzet & George Szirtes

Like a Fading Shadow - Antonio Muñoz Molina (İspanya), Çevirmen: Camilo A. Ramirez

The Flying Mountain - Christoph Ransmayr (Avusturya), Çevirmen: Simon Pare

Frankenstein in Baghdad  - Ahmed Saadawi (Irak), Çevirmen:  Jonathan Wright

Flights - Olga Tokarczuk (Polonya), Çevirmenler: Jennifer Croft

The Stolen Bicycle - Wu Ming-Yi (Tayvan), Çevirmen: Darryl Sterk

The Dinner Guest - Gabriela Ybarra (İspanya), Çevirmen: Natasha Wimmer

 
Uluslararası Man Booker Ödülü her yıl İngilizceye çevirisi yapılmış kitaplara veriliyor ve 50 bin sterlinlik para ödülü yazar ve İngilizce çevirmeni arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Ödülün 2018 yılı kısa listesi 12 Nisan'da, kazananı ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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