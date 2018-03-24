Ünlü polisiye yazarı Philip Kerr, hayatını kaybetti

Ünlü İskoç polisiye yazarı Philip Kerr'in dün (23 Mart 2018), hayatını kaybettiği açıklandı. 62 yaşında olan Kerr, özellikle, Türkçede de bir seri halinde yayımlanmakta olan Dedektif Bernie Günther polisiyeleriyle tanınıyordu.

Philip Kerr, 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ikincisine de konuk olarak katılmıştı. "Değişen Dünya Düzeni ve Polisiyeler" başlıklı söyleşide, İstanbul'da dinleme olanağı bulmuştuk Philip Kerr'i.

Türkçede Alfa Yayınları tarafından Aralık 2014'ten bu yana düzenli olarak yayımlanan Dedektif Bernie Günther polisiyeleri, Sessizliğin Öte Yakası ile birlikte on birinci kitaba ulaşmıştı. Serinin orijinalinde ise, on üçüncü kitabın bu yıl içinde, 3 Nisan'da yayımlanacağı duyurulmuştu.

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