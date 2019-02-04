Üsküdar’da edebiyat dolu günler

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5’incisi başlıyor. Fuarın Onur Konuğu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr Nabi Avcı ile Onur Yazarı Beşir Ayvazoğlu’nun katılımıyla 9 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak. 130 yayınevi, 250’den fazla yazarın katılımıyla adeta bir edebiyat şölenine dönüşecek olan fuar süresince; İbrahim Tenekeci, Mete Yarar, Pelin Çift gibi isimlerle söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenecek.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Korku-gerilim edebiyatının en çok satan yazarlarından Stephen King 2019’un Eylül ayında yayımlanacak ve şimdiden Amazon üzerinden ön satışının başladığı yeni romanı The Institute’ye dair ipuçları paylaştı.
Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın “Sen balık değilsin ki” adlı gösterisi 9 Şubat’ta Yapı Kredi Loca’da izleyicilerle buluşuyor.
Bir şubat ayı klasiği haline gelen Aşk Şiirlerinden Seçmeler, şiir tutkunlarına romantik bir gece vadediyor. “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum” başlıklı dinletiyi Atilla Birkiye hazırladı, Mehmet Birkiye sahneye uyarladı.
Fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden J.R.R.Tolkien’in kendi adını taşıyacak biyografisinde yazarın hayatını Nicholas Hoult canlandıracak.
Yeni yorum gönder