Üsküdar’da edebiyat dolu günler

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5’incisi başlıyor. Fuarın Onur Konuğu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr Nabi Avcı ile Onur Yazarı Beşir Ayvazoğlu’nun katılımıyla 9 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak. 130 yayınevi, 250’den fazla yazarın katılımıyla adeta bir edebiyat şölenine dönüşecek olan fuar süresince; İbrahim Tenekeci, Mete Yarar, Pelin Çift gibi isimlerle söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenecek.