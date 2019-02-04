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    04-02-2019

						
Üsküdar’da edebiyat dolu günler 

						

							
							

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Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5’incisi başlıyor. Fuarın Onur Konuğu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr Nabi Avcı ile Onur Yazarı Beşir Ayvazoğlu’nun katılımıyla 9 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak. 130 yayınevi, 250’den fazla yazarın katılımıyla adeta bir edebiyat şölenine dönüşecek olan fuar süresince; İbrahim Tenekeci, Mete Yarar, Pelin Çift gibi isimlerle söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenecek.
						

						

						
						
												

							
							

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Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ibn Haldun’un Mukaddime’de üzerinde durduğu çevrenin ve yaşanılan şehrin insan üzerindeki etkisi, modern yazarların ve düşünürlerin de peşini bırakmamış bir tartışmanın konusudur. Walter Benjamin meşhur kitabı Pasajlar’da 19. yüzyıl Paris’inden ve Charles Baudelaire’in şiirlerinden yola çıkarak erken modernizmin izlerini sürer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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