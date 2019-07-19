Yaşamın Ucuna Yolculuk 35 yaşında

Tezer Özlü’nün bir günlük gibi kaleme aldığı, başrolünde yolculuğun ve Cesare Pavese’nin olduğu Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabı 35. yaşında. Türkçede ilk kez 1984’te yayımlanan bu “zamansız” kitap, Tezer Özlü’nün Pavese ile birlikte Italo Svevo, Cesare Pavese ve Franz Kafka’nın izinde günlük biçiminde yazdığı bir anlatı. Türkçesinden önce “Auf den Spuren eines Selbstmords” (Bir İntiharın İzinde) adıyla 1982’de Berlin’de Almanca yayımlanan bu modern klasik 1983’te de Marburg Kenti Yazın Ödülü’nü almıştı. Yapı Kredi Yayınları Yaşamın Ucuna Yolculuk’u yayımlanışının 35. yılı dolayısıyla, sert kapaklı özel bir baskıyla okurlarıyla buluşturdu.