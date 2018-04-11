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    11-04-2018

						
Yeni Tolkien kitabı Gondolin’in kapılarını aralayacak

						

							
							

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J.R.R. Tolkien’i kaybedeli 45 yıl olsa da, onun Orta Dünya metinlerinden çıkan hazinelerin sonu gelmiyor. Oğlu Christopher Tolkien, yazarın I. Dünya Savaşı sırasında yazdığı metinleri bir araya getirip yeniden gözden geçirerek, Yüzüklerin Efendisi evrenine son katkısını yapmaya hazırlanıyor.
 
HarperCollins tarafından yayımlanacak The Fall of Gondolin isimli kitap, güzelliği dillere destan bir şehrin karanlık güçler tarafından yerle bir edilmesini anlatıyor. Öykü aslında Tolkien hayranları için tanıdık. Tolkien'in kaleminden çıkan ilk Orta Dünya öyküsü olarak da bilinen "Gondolin'in Düşüşü"nden bahsediyoruz. Daha önce Bitmemiş Öyküler ve Silmarillion'da  karşımıza çıkan öykü bu kez çok daha geniş kapsamlı bir şekilde sayfalara dökülecek. Kitapta, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi dışında yazdığı en büyük çaplı savaş anlatısını da okumak mümkün olacak.
 


Tolkien’in oğlu ve en önemli editörü Christopher Tolkien artık 93 yaşında ve The Fall of Gondolin muhtemelen onun Tolkien kitaplığına armağan ettiği son kitap olacak.

Alan Lee’nin illüstrasyonlarına imza attığı kitap Ağustos ayında İngilizce olarak raflardaki yerini alacak.


 
 
 
Kaynak: The Guardian

Görsel: Alan Lee’nin The Fall of Gondolin için çizdiği kapaktan bir detay.
 
						

						

						
						
												

							
							

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