Meksikalı yazar Yuri Herrera’nın Dante’nin İlahi Komedya’sına benzetilen üç romanından ikincisi Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler, cehennemin dokuz aşamasını anlatan Aztek mitlerinden izlerle ilerliyor. Kimliğinden sıyrılmak için ölüm şart mıdır, öteki kimdir, dil nasıl biçimlenir... Makina’nın kılavuzluğunda arada kalmışlığın ve çok kültürlülüğün özüne dair çok katmanlı bir yolculuğa atılıyoruz. Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler Meksika ile Amerika arasındaki göçlere, yeraltı dünyasının tekinsiz işleyişine yakından bakmamızı sağlıyor. Bedenlerin Göçü gibi sessizliklerle örülü, hem siyasi hem fantastik hem de distopik bir anlatı.

DÜNYANIN SONUNU ÖNCELEYEN İŞARETLER Yuri Herrera ÇEV: Bülent Kale NOTOS KITAP