Günümüz Polonya şiirinin özgün ve usta isimlerinden Alicia Maria Kuberska, felsefe, psikoloji, sanat kuramları ve modern bilimlere olan ilgisini şiirlerine yansıtan bir şair. Sosyal problemleri ve insan hayatının her boyutunu çok yalın bir dille işleyen Kuberska, çalışmalarında modern toplumu ve toplumdaki önyargıları konu edinirken, kavrayış ve iç görüyü hayatın fiziksel, duygusal ve ruhsal alanlarında incelikle kullanıyor. İflah Olmaz Bir Hayalperest yazarın ve dünyasının keşfedilebileceği Türkçedeki ilk kitap.

İFLAH OLMAZ BİR HAYALPEREST Alicia Maria Kuberska ÇEV: Yeliz Altınel ŞIIRDEN YAYINLARI