Kör Nokta, daha önceki romanlarıyla Türkiye Yazarlar Birliği ve Necip Fazıl ödüllerini kazanmış olan Yasemin Karahüseyin’in dördüncü romanı. Kör Nokta, okura hayatın en uç noktalarına değin ayrıntıları büyük bir kurgunun içinde saklayarak anlatıyor. Kör noktada kaybolanlar, noktada kaybolanlar, taşların lisanını anlayanlar, ilk emri ormana üfleyenler… Mekânlar, objeler, hatıralar… Gidenler, sığınanlar, kalanlar… Eski mahalle, otel, hurdalık… Bir kadın, bir erkek, bir kız çocuğu… Yasemin Karahüseyin Kör Nokta’da derin bir çatışmanın içine çekiyor okuyucuyu.

KÖR NOKTA

Yasemin Karahüseyin

İZ YAYINCILIK