Mustafa Kemal Atatürk - Mücadelesi ve Özel Hayatı ve Halide Edib kitaplarının yazarı İpek Çalışlar’ın kaleminden Latife Hanım gözden geçirilmiş yeni baskısıyla okuyucularla buluştu. Evliliği süresince TBMM’ye seçilmiş bir mebus sıfatıyla girmek için mücadele veren Latife Hanım, evlilikleri noktalanınca da entelektüel ve siyasi kimliği ile Türkiye’deki değişimin habercisi olarak izlenen Latife Hanım unutuldu. Kadınların medeni ve siyasi hakları için yılmadan çalışan Latife Hanım’ın hayat hikâyesi bir anlamda Türkiye’nin kadınlarının da hikâyelerinden biri.

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