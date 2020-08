Amfibik Canlıların Kederli Tarihi: Bayan Caliban

Rachel Ingalls’ın kısa romanı Bayan Caliban, bilinmeyeni tüm masumluğuyla sorgulaması üzerinden esprili, toplumu ve ötekileştirmeyi korkusuzca masaya yatırmasıyla düşündürücü, şiddeti tüm rahatsız ediciliğiyle işlemesiyle cüretkâr.

“Benim için yaşadığım yerin sesi bu. Bunu açıklamak zor. Hep orada, kalp atışların gibi. Her zaman, tüm hayatımız boyunca müzik vardır. Müziğimiz harikuladedir. Deniz bizimle konuşur. Konuşan, yaşadığımız yerdir. Anlıyor musun?”

Bu eserin beyazperde ve yazın dünyasında izlerini sürmek mümkün. Bunlardan akla ilk geleni kuşkusuz 2018’de aldığı Oscar ödülleriyle büyük başarı elde etmesinin yanı sıra türü itibarıyla törende bir ilke de imza atan Guillermo del Toro’nun çektiği, Suyun Sesi (The Shape of Water) adlı film. Yapımda gizli araştırma tesisinde tutsak olan amfibik canlıyla yalnız bir kadının kurduğu ilginç ilişkiye tanık oluyoruz. Rachel Ingalls’ın fantastik kısa romanı Baya n Caliban’da da Su Adamı’nın izlerini görebiliriz. Evet, burada da ötekileştirme, yasadışı ve etikten uzak deneyler, işkence, özgürlük ve tabii ki tehlikelerle dolu aşk gibi temalar odağımızda. Ah şu amfibik canlıların insanlıktan çektikleri…

Bilinmezden gelen

Uzaya çıkmak, insanlığın hiç gitmediği yerleri keşfetmek. Bambaşka bir akıllı türün kültürünü öğrenmek. Şüphesiz inanılmaz olurdu. Larry de benzer hisleri, haklı bir özlemle söylüyor, “Yani, başka bir dünya görmek harika. Aklına gelebilecek başka hiçbir şeye benzemiyor. Ve içindeki her şey birbiriyle uyum içinde. Bunu hayal etmen imkânsız ama öyle ya da böyle her şey birbiriyle uyumlu ve her bir küçük parça ilintili gibi görünüyor. Benim dışımda her şey. Sadece kısa bir süre kalabileceğimi bilsem, bu hayal edebileceğim en heyecan verici şey, hayatımın mucizesi olurdu. Ama sonsuza kadar olduğunu bilsem, ait olamayacağım bir yerde sonsuza kadar kalacağımı bilsem ve asla eve dönemeyeceğimi bilsem, asla…”

Tutsaklığın keşfin önüne nasıl geçtiğini, hayatta kalma uğraşının heyecanını nasıl yok ettiğini vurguluyor. Ev hasretini de kitap boyunca, “Her şeyden çok. Açlıktan da çok. Açlık bile bazen geçiyor ama bu geçmiyor,” sözleriyle ifade ediyor. Okurun elinde de onun için durumun zorluğunu üzülerek anlamaya çalışmaktan başka şey kalmıyor.

Ingalls’ın kısa romanının ilginç bir yayın geçmişi var. Yayımlandığı yıl ne okurların ne de eleştirmenlerin dikkatini çekiyor. Ticari açıdan da sınıfta kalıyor. Kısacası rafların arkalarına itiliyor ve unutuluyor. Yayın hayatına başarısızlıkla başladığını rahatça söyleyebiliriz. Bir süreliğine… Ardından, dört yıl sonra Britanya Kitap Pazarlama Konseyi tarafından beklenmedik şekilde “II. Dünya Savaşı sonrası dönemin en iyi 20 Amerikan romanı” listesine dahil ediliyor. Bu durum kitabın tekrar basılmasına ve birden ilginin odağına yerleşmesine neden oluyor. Anka kuşu misali küllerinden tekrar hayat buluyor. Hatta yazar sonrasında bir yayıneviyle üç kitaplık sözleşme bile imzalıyor. Ingalls, bu gelişmelerden mutlu olmakla kalmıyor, kendini âdeta kitabı gibi yeniden doğmuş hissettiğini belirtiyor.

Bayan Caliban, bilinmeyeni tüm masumluğuyla sorgulaması üzerinden esprili, toplumu ve ötekileştirmeyi korkusuzca masaya yatırmasıyla düşündürücü, şiddeti tüm rahatsız ediciliğiyle işlemesiyle cüretkâr. Akıcı anlatımıyla bir çırpıda okunabilecek bir eser olmasıyla da öne çıkıyor