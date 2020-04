Dört Duvar Arasından Büyülü Diyarlara

Covid-19 ile sıkı sıkıya tutunduğumuz hemen her şeyin avuçlarımızda un ufak oluşuna tanık olduk. Sahici ya da suni, hayat diyerek etrafımıza inşa ettiklerimiz, güvenlik hissimiz, gerçekliğimiz bir kez daha şekil değiştirdi ve hepimiz tereddütsüzce ve hızla kendi tavırlarımızı belirledik. Kuşkusuz bunda geçtiğimiz yıllar boyunca işittiğimiz sayısız distopik ve post apokaliptik hikâyenin etkisi büyük.

Tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Dijital dönüşüm sonrası sosyal yanımızı sentetik, holografik bir düzleme hapsederken, -durup anlamaya fırsat bırakmadan ardı ardına- gerçekleşen küresel olaylar karşısında bocalıyor, bocaladıkça yüzeyin güvenli ve tanımlanmış alanında kalmaya ikna oluyoruz. Bir yandan da bizi olduğumuz yerden söküp alan bu sel karşısında ilginç fakat güçlü adaptasyonlar geliştirmeyi başarıyoruz. Son olarak Covid-19 ile sıkı sıkıya tutunduğumuz hemen her şeyin avuçlarımızda un ufak oluşuna tanık olduk. Sahici ya da suni, hayat diyerek etrafımıza inşa ettiklerimiz, güvenlik hissimiz, gerçekliğimiz bir kez daha şekil değiştirdi ve hepimiz tereddütsüzce ve hızla kendi tavırlarımızı belirledik. Kuşkusuz bunda geçtiğimiz yıllar boyunca işittiğimiz sayısız distopik ve post apokaliptik hikâyenin etkisi büyük.

İster şimdiden soğukkanlı hayatta kalma planlarını yapmaya başlamış olalım isterse panik içinde ölümü beklediğine ikna olanlardan; hemen hepimizin bir süre daha evde kalacağımız kesin. Dürüst olalım. Çoğumuz bu günler boyunca kitaplara gömülmektense bir şeyler izlemeyi tercih edecek. Yine de bu geçici süreyi keşfedeceği kitaplara ayırmayı planlayanlar için birkaç tavsiyede bulunayım ki, adet yerini bulsun:

*Aleksandar Prokopiev - Homunkulus - Yetişkinlere Peri Masalları (Pinhan Yayıncılık, 2016)

*Zaman zaman Balkan halk masallarından da beslenen Prokopiev’in gerçek ile gerçeküstünün iç içe geçtiği çarpıcı öykülerinden bir seçki.

*Karin Tidbeck - Zeplin (Aylak Kitap, 2014)

*İskandinav kültürünün alacakaranlığından doğan, fantazyadan, büyülü gerçekliğe ve bilimkurguya uzanan parlak buluşlarla bezeli öyküler.

*Lafcadio Hearn - Kvaidan - Tuhaf Şeylere Dair Hikâyeler (Ketebe, 2019)

Doğanın, düşün, büyünün ve sıra dışı olayların hayatla uyumunun, Uzakdoğu’ya has şiirselliğin gözler önüne serildiği tuhaf Japon masalları.

Kuşkusuz Half-Life’ın yaratıcısı Valve’ın tembelliğinde, -online oyun satış platformlarının öncüsü ve tartışmasız lideri- Steam sayesinde satılan hemen her oyundan gelir elde etmesinin ve hayatta kalmak için oyun yapmaya ihtiyaç duymamasının etkisi büyük.

Kısa Kısa

*Korku edebiyatının önemli isimlerinden Thomas Ligotti’nin ilk kitabı olma özelliğini de taşıyan öykü seçkisi Hayalperest Ölünün Şarkıları Can Yayınları tarafından dilimize kazandırıldı. Özellikle 90’lar boyunca British Fantasy Award, Bram Stoker Award ve World Fantasy Awards gibi prestijli ödüllerde sıkça aday gösterilip bazılarını kazanma başarısı gösteren Ligotti, pek çoklarınca ismi H.P. Lovecraft ve Edgar Allan Poe gibileriyle birlikte anılan bir yazar. Berna Seden tarafından çevrilen kitap “tuhaf edebiyat” türünün önemli örneklerinden biri.

*Madeline Miller, ülkemizde geçtiğimiz yıl yayımlanan ödüllü romanı Ben, Kirke ile adından sıkça söz ettirmişti. Yunanca ve Latince öğretmeni olmasının bir getirisi olarak kaynakları özgün dilinden tarama imkanına sahip olan Miller, henüz ilk eseri Akhilleus’un Şarkısı ile kendisine saygın bir yer edinmeyi başarmış bir yazar. Daha önce Everest Yayınları’nca yayımlanan ve baskısı tükenen Akhilleus’un Şarkısı bu defa İthaki Yayınları tarafından yine Seda Çıngay Mellor çevirisi ile okuyucuyla buluşturuldu. Ben, Kirke’de olduğu tanıdık bir hikâyeyi sıra dışı bir perspektifden dinleyeceğiniz kitap, Yunan mitolojisine aşinalık kazanmak isteyenler için de iyi bir tercih.

*Geçtiğimiz yıl gösterime giren Spider-Man: Far From Home’un ardından Sony ile Disney arasında yaşanan kısa süreli anlaşmazlık, Örümcek Adam’ın Marvel sinematik evreninden ayrılmasıyla sonuçlanmış, bu durum hem Örümcek Adam hem de Marvel hayranlarını oldukça üzmüştü. Neyse ki her iki taraf da kısa sürede makul bir yolu tutarak sevilen kahramanın ait olduğu yerde kalmasını sağladılar. Şüphesiz yeni Örümcek Adam’ın bu derece sevilmesinde büyük rolü olan Tom Holland, kısa süre önce yaptığı açıklama ile yeni Örümcek Adam filminin çekimlerine gelecek temmuzda başlanacağını duyurdu.