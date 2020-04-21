Dört Duvar Arasından Büyülü Diyarlara

Covid-19 ile sıkı sıkıya tutunduğumuz hemen her şeyin avuçlarımızda un ufak oluşuna tanık olduk. Sahici ya da suni, hayat diyerek etrafımıza inşa ettiklerimiz, güvenlik hissimiz, gerçekliğimiz bir kez daha şekil değiştirdi ve hepimiz tereddütsüzce ve hızla kendi tavırlarımızı belirledik. Kuşkusuz bunda geçtiğimiz yıllar boyunca işittiğimiz sayısız distopik ve post apokaliptik hikâyenin etkisi büyük.

Tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Dijital dönüşüm sonrası sosyal yanımızı sentetik, holografik bir düzleme hapsederken, -durup anlamaya fırsat bırakmadan ardı ardına- gerçekleşen küresel olaylar karşısında bocalıyor, bocaladıkça yüzeyin güvenli ve tanımlanmış alanında kalmaya ikna oluyoruz. Bir yandan da bizi olduğumuz yerden söküp alan bu sel karşısında ilginç fakat güçlü adaptasyonlar geliştirmeyi başarıyoruz. Son olarak Covid-19 ile sıkı sıkıya tutunduğumuz hemen her şeyin avuçlarımızda un ufak oluşuna tanık olduk. Sahici ya da suni, hayat diyerek etrafımıza inşa ettiklerimiz, güvenlik hissimiz, gerçekliğimiz bir kez daha şekil değiştirdi ve hepimiz tereddütsüzce ve hızla kendi tavırlarımızı belirledik. Kuşkusuz bunda geçtiğimiz yıllar boyunca işittiğimiz sayısız distopik ve post apokaliptik hikâyenin etkisi büyük.

İster şimdiden soğukkanlı hayatta kalma planlarını yapmaya başlamış olalım isterse panik içinde ölümü beklediğine ikna olanlardan; hemen hepimizin bir süre daha evde kalacağımız kesin. Dürüst olalım. Çoğumuz bu günler boyunca kitaplara gömülmektense bir şeyler izlemeyi tercih edecek. Yine de bu geçici süreyi keşfedeceği kitaplara ayırmayı planlayanlar için birkaç tavsiyede bulunayım ki, adet yerini bulsun:

*Aleksandar Prokopiev - Homunkulus - Yetişkinlere Peri Masalları (Pinhan Yayıncılık, 2016)

*Zaman zaman Balkan halk masallarından da beslenen Prokopiev’in gerçek ile gerçeküstünün iç içe geçtiği çarpıcı öykülerinden bir seçki.

*Karin Tidbeck - Zeplin (Aylak Kitap, 2014)

*İskandinav kültürünün alacakaranlığından doğan, fantazyadan, büyülü gerçekliğe ve bilimkurguya uzanan parlak buluşlarla bezeli öyküler.

*Lafcadio Hearn - Kvaidan - Tuhaf Şeylere Dair Hikâyeler (Ketebe, 2019)

Doğanın, düşün, büyünün ve sıra dışı olayların hayatla uyumunun, Uzakdoğu’ya has şiirselliğin gözler önüne serildiği tuhaf Japon masalları.

Half - Life 3 için yeni bir umut Yirmi yılı aşan bir süre önce piyasaya çıktığında oyun dünyasında deprem etkisi yaratan Half-Life, oyun dinamiklerinde yaptığı yenilikçi değişikliklerle ardı sıra gelen hemen hemen tüm video oyunlarını doğrudan etkilemişti. Ne var ki, oyunseverlerce 8 milyondan fazla kopyası satın alınan Half- Life’ın tüm devam oyunlarının, muazzam başarı hikâyelerine dönüşmelerine rağmen serinin tutkunları neredeyse 15 yıldır Half-Life 3’ü bekliyor. Kuşkusuz Half-Life’ın yaratıcısı Valve’ın tembelliğinde, -online oyun satış platformlarının öncüsü ve tartışmasız lideri- Steam sayesinde satılan hemen her oyundan gelir elde etmesinin ve hayatta kalmak için oyun yapmaya ihtiyaç duymamasının etkisi büyük. Öte yandan Portal ve Left 4 Dead gibi çok sevilen diğer serilerin de hâlâ 3. oyunu görememiş olması, Valve CEO’su Gabe Newell’ın 3’e kadar sayamadığı gibi esprilerin yapılmasına neden oluyor. Valve’ın geçtiğimiz aylarda yeni Half- Life oyunu Alyx’i duyurması oyun dünyasında Half-Life 3’e dair umutları bir kez daha yeşertmişti. Kısa süre önce Valve adına açıklama yapan Robin Walker’ın, 23 Mart’ta indirilmeye başlanan oyunun Half-Life evrenine geri dönüş niteliğinde olduğunu söylemesi serinin hayranlarını sevindirmeye yetti. Walker’ın Half-Life: Alyx’in serinin hikâyesini ileriye taşıyıp daha büyük bir hikâyeye kapı araladığını belirtmesinin ardından gelecekte yeni Half-Life oyunlarını görmemize kesin gözüyle bakılıyor.