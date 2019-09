Shakespeare’i Sevdiremediklerimizden Misiniz?

Alev Alatlı, “İyi ki okumamışız, okusaydık Anglo-Sakson dünya gibi, biz de kargadan başka kuş, Shakespeare’den başka yazar tanımayacaktık,” dediğinde kastettiği kuşkusuz okumamanın erdemleri değildi. Batı Kanonu’nun dışında okuma seçenekleri de olduğunu söylemeye çalışıyordu. Yanlış anlamayı tercih ettiler. Shakespeare sevenlerden olmama rağmen ben de oturdum başka kimler cüret etmiş sahnenin ve şiirin bu dokunulmaz ismine, onu araştırdım. Robert Greene ve Tolstoy başta olmak üzere, Pepys, Voltaire, Shaw, Wittgenstein, Tolkien… Kimler yok ki Shakespeare sevmezler arasında.

Yıl 1662. 29 Eylül, Pazartesi günü, İngiliz günlük yazarı Samuel Pepys Londra’da Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream’ini seyretmeye gidiyor ve tiyatrodan seyrettiklerinden zerre etkilenmemiş olarak çıkıyor. Günlüğüne bakılırsa: “... A Midsummer’s Night’s Dream performansından çıktık, daha önce izlememiştim, bir daha da izleyecek değilim çünkü hayatımda gördüğüm en saçma sapan oyundu bu. İtiraf edeyim, eğlenceli dans performansları ve sahnede boy gösteren bazı latif kadınlar yok değildi ve açıkçası iyi olan da sadece bunlardı.” Shakespeare’den hazzetmeyenleri sayacaksak tek isim değil Samuel Pepys. Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından kabul edilmesine rağmen, Shakespeare’in eserlerinden nefret eden başka büyük yazarlar da var.

Shakespeare’in en büyük eleştirmenlerinin başında Savaş ve Barış’ın yazarı Lev Tolstoy geliyor. Öyle böyle bir eleştiriden bahsetmiyoruz, Shakespeare’in oyunlarını yerden yere vuran ve bir yazar olarak hak etmediği şekilde göklere çıkarılışına burun kıvıran On Shakespeare yazısı 100 sayfayı aşıyor. (1906) Tolstoy, “önemsiz ve estetik yoksunu bir yazar” saydığı Sahnesarsan’ı “sadece ahlaktan yoksun değil, aynı zamanda şeytani” buluyor, eserlerini “tartışmalı ve olağanüstü kötü” olarak nitelendiriyordu. Gençliğinde King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet ve Macbeth’i (“Bunlar güya en iyi eserleri!”) ilk okuduğunda “sıkıntıyla karışık karşı konulmaz bir tiksinti” hissetmiş. Gene de eleştirilerini o ilk gençlik hissiyatına dayandırmıyor. Neden derseniz, o upuzun On Shakespeare’i yazmadan önce, yani 75 yaşındayken, hissiyatının ve zevklerinin zamanla değişip değişmediğini sınamak için Shakespeare’in bütün eserlerini yeniden okumuş: “Aynı şeyleri, daha da şiddetle hissettim. Sadece bu kez büyük dâhinin sorgusuz sualsiz kabul edilmiş ve günümüz yazarlarının hala onu taklit etmeye, okurların ve seyircilerinse onun gerçekte bir rivayetten ibaret ehemmiyetini kavramak adına boşu boşuna çırpınmalarına sebep olan görkemi, benim gözümde yanlış anlamaya mahal vermeyecek bir keskinlikle yerle yeksan olmuştu. Bütün diğer sahtekarlıklar gibi Shakespeare’in hayattayken tadını doya doya çıkardığı bu görkem muazzam bir şeytanilik içeriyordu. İnsanların, onu okumak adına kendi estetik anlayışları ve ahlaki duruşlarını çarpıtmayı bile göze almaları bana göre üzüntü verici.”

Shakespeare’in felsefesini boş bulan Shaw

1890’ların sonu. O tarihlerde George Bernard Shaw, Saturday Review gazetesinde tam üç yıl tiyatro eleştirmenliği yapmış ve bu üç yıl içinde 19 Shakespeare oyununu eleştirerek Sahnesarsan’a dair görüşlerini çekincesizce ifade etmişti: “Zihnimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, Shakespeare’den başka bütünüyle hakir gördüğüm değeri şişirilmiş bir yazar gelmiyor aklıma,” diye yazmıştı, “Sir Walter Scott bile onun kadar beter sayılmazdı. Bana göre tek istisna, Homeros olabilir.” Makalelerinde zaman zaman Shakespeare’in kelimelerle oynamasını ve dilsel yaratıcılığını övmesine rağmen Shaw, Twelfth Night ve Much Ado About Nothing’i “üç beş kuruş kazanmak için yazılmış şeyler”, Othello’yu ise “boş melodram” olarak nitelemiş; The Merry Wives of Windsor’un ilham verdiği Falstaff (Guiseppe Verdi) librettosunun bile orijinalinde çok daha yetkin olduğunu yazmıştı. Unutmadan, Tolstoy’un yukarıda sözünü ettiğim deneme kitabını yayınlanması ricasıyla İngiliz yayıncılara ileten de bizzat Shaw’du. “Hayatım boyunca İngilizlerin gözleri açılsın da Shakespeare’in felsefesinin bomboşluğunu, ahlakının yapaylığını ve elden düşmeliğini, düşünce yapısındaki zayıflık ve tutarsızlıkları, kibrini, bayağı önyargılarını, cehaletini, ona atfedilen hemen her konudaki akıl almaz niteliksizliğini görsünler diye uğraştım,” diye yazmıştı o mektupta.