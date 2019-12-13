“Okul Kütüphaneleri ve Kütüphanecilerinin Okuma Kültürüne Etkisi” tartışıldı

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hibesiyle hayata geçirdiği OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) kapsamında düzenlenen OKUYAY Buluşmaları’nın altıncısı gerçekleşti. Okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefleyen OKUYAY Platformu; düzenlediği etkinliklerle de okuma kültürünün gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Bu amaçla OKUYAY Platformu’nun İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlenen OKUYAY Buluşmaları’nın altıncısı, “Okul Kütüphaneleri ve Kütüphanecilerinin Okuma Kültürüne Etkisi” başlığıyla ve konuyla ilgili alanlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Okul Kütüphaneleri ve Kütüphanecilerinin Okuma Kültürüne Etkisi” başlıklı toplantıda okul kütüphanelerinde, öğrencilerin ilgilerini kitaba ve kütüphaneye yöneltmek için yapılabilecek etkinlikler ve öğrencilerin kütüphanelere gelmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantıda ayrıca, okul kütüphanecilerin okuma alışkanlığı ve merakı kazandırmada üstlendiği rol ile Türkçe ve edebiyat öğretmenleri başta olmak üzere öğretmenlerle yaptıkları işbirlikleri; okul kütüphanelerine nasıl kitap seçildiği ve seçilen kitapların özellikleri; kütüphanelerdeki süreli yayınların sayısı ve çeşitliliği; okul kütüphanelerinde dijital uygulamalar ve programlar gibi konulara da değinildi. Okul kütüphanecilerinin yayıncılarla kurdukları işbirlikleri ile okullarda yapılan kitap tanıtımı ve yazar etkinliklerinin önemi vurgulandı. Devlet okullarına kütüphaneci ataması yapılmasının gerekliliği, tüm katılımcıların vurguladığı bir ihtiyaç olarak ortaya konurken, devlet okullarının kütüphanelerindeki materyal eksiklerine dikkat çekildi. Okul kütüphanelerine seçilecek kitapların kütüphaneciler tarafından mutlaka okunması ve bu alanda ortak bilgilere ulaşmak için bir internet sitesinin kurulması gerektiği; öğrencilerin kütüphanelere alınacak kitapların seçiminde aktif olarak yer almasının ise ilgiyi arttırdığı vurgulandı.