Anadolu’da bir kitap gönüllüsü

Kahramanmaraş’ta üç yıl önce katıldığı fuardan aldığı kitapları köyünde dağıtan Ahmet Yerlikaya, zamanla çevre illere de yaydığı bu gönüllü faaliyetini son iki yıldır kurduğu derneğin çatısı altında devam ettiriyor. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen kitapları ilk aşamada çevresindeki köylerde dağıtan Yerlikaya, bağışlar artınca çevre illerdeki köyleri de dolaşarak daha çok çocuğu kitaplarla buluşturmaya başladı. Kahramanmaraş ve civar illerde köy ve yaylaları dolaşan Yerlikaya, yılmadan çocuklara kitap, bilimsel dergi ve ansiklopedi hediye ediyor. Başkanı olduğu “Kitap ve Çocuk Derneği”ni kurarak çalışmalarını kurumsallaştıran Ahmet Yerlikaya kırsal alanda yaşayan 12 bin çocuğun kitapla buluşmasını sağladı.
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